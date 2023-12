NIŠKOG BIZNISMENA UBILI MACOLOM PA NOSILI NJEGOV SANDUK NA SAHRANI: Nikola osuđen na DOŽIVOTNI zatvor, a brat na 20 godina robije

Nikola Mladenović (36) iz Niša osuđen je na kaznu doživotnog zatvora jer je 8.oktobra 2020. godine u krugu fabrike "MIN kopex" u Nišu brutalno usmrtio biznismena Draška Ranđelovića (46) koji ih je angažovao radi izvođenja građevinskih radova na adaptaciji prostorija koje je uzeo pod zakup, dok će njegov brat brat Marko Mladenović (41) iza rešetaka provesti 20 godina.

Ovako glasi pravosnažna presuda Apelacionog suda u Nišu koji je preinačio odluku Višeg suda u Nišu kojom je Nikola bio osuđen na 20 godina zatvora, a Marko čak dva puta oslobođen. Po oceni Apelacionog suda u Nišu braća su teško ubistvo počinili kao saizvršioci pa će obojica morati na duge robije, piše Blic.

- Preinačena je presuda Višeg suda u Nišu od 31. januara 2023. godine u odnosu na optuženog N.M. u pogledu pravne ocene dela i odluke o kazni, i u odnosu na optuženog M.M. tako što su isti oglašeni krivima da su učinili krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu, iz čl.114.st.1.tač.1.u vezi čl.33. Krivičnog zakonika. Optuženi N.M. osuđen je na kaznu doživotnog zatvora u koju mu se ima uračunati vreme koje je proveo u pritvoru počev od 20.oktobra 2020. godine do upućivanja u zavod za izvršenje krivičnih sankcija, a optuženi M.M. osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina u koju mu se uračunava vreme koje je proveo u pritvoru od 20.oktobra 2020. godine do 23.decembra 2021. godine i od 8.novembra 2023. godine do upućivanja u zavod za izvršenje krivičnih sankcija – rečeno je u Apelacionom sudu u Nišu.

Ubijen na podmukao način

Apelacioni sud doneo je presudu 8.novembra, kada je Marku i ponovo određen pritvor. On je bio na slobodi od 23.decembra 2021.godine kada je, odlukom suda, pušten iz pritvora posle prvog suđenja. Nakon presude Apelacionog suda obojici braće je potvrđena mera obaveznog lečenja narkomana.

Optužnicom VJT braći Mladenović bilo je stavljeno na teret da su "u stanju uračunljivosti, sa umišljajem, zajednički ubili Ranđelovića na podmukao način".

- Dok su se nalazili u hali firme "MIN Kopeks", gde ih je svojim vozilom dovezao Ranđelović sa kojim su bili u prijateljskim odnosima, osumnjičeni su mu prišli s leđa i obojica mu zadala više udaraca ušicama sekire u predelu glave, grudnog koša, ramena, ruku i nogu, udarcima šake stisnute u pesnicu, pritiskom i stezanjem prstima na povređene delove, navodi se u optužnici. Nakon toga, stoji u optužnici jedan od braće je Draška više puta udario po glavi čekićem - macolom zbog čega je izgubio svest a kada je nesrećni čovek pao, on je nastavio da ga udara macolom nanevši povrede od kojih je preminuo na licu mesta.

Evo kako su se branili na sudu

Marko se na suđenju u Višem sudu branio da je izašao još na početku sukoba i da nije odmah znao za tragičan epilog, a Nikola da ga je Draško prvi napao sekirom i da se on samo branio.

- Sekao sam neke cevi kada sam čuo galamu. Video sam da su Nikola i Draško stajali jedan prema drugome i da su se svađali. Nisam čuo šta su govorili. Draško se okrenuo prema meni, tada sam video da ga je Nikola udario sekirom u glavu. Draško nije pao već su počeli da se otimaju oko sekire. Uplašio sam se mnogo, čuo sam da je neko rekao „ne mešaj se“ ili mi je to prošlo kroz glavu od straha. Otišao sam kući gde sam se presvukao, ispričao je Marko ranije pred sudom. On je na suđenju rekao da se „tresao od straha“ kada je posle pola sata došao Nikola.

Izjavljivali saučešće, nosili sanduk Pre nego što je zločin rasvetljen, braća Mladenović su izjavljivali saučešće porodici ubijenog Draška, nosili su crni flor i sanduk na sahrani. Po oceni tužilaštva i zastupnika porodice oštećenog to je trebalo da im se uzme kao otežavajuća okolnost.

- Rekao mi je da uzmem džak za smeće koji mi je dao a u kojem ne znam šta je bilo, i odem i bacim ga u Nišavu ili da ga zapalim. Bio je ljutit i nasilno mi je to rekao. Tada nije pominjao Draška. Otišao sam motorom i bacio džak u reku ispod mosta kod auto pijace i vratio se kući. Tada mi je Nikola rekao da je ubio Draška. Rekao je da se vratimo u „MIN kopex“ da pozovemo policiju i da se pravimo kao da ništa nije uradio. U hali sam video Draška, ležao je u lokvi krvi. Bio je mrak, nije se mnogo videlo. Nikola je pozvao policiju i rekao mi da idem da ih sačekam, branio se Marko na suđenju.

Nikola je odbio da iznese odbranu na prvom ročištu u Višem sudu u Nišu kad i Marko, već je progovorio tek na narednom pretresu kada je priznao da se kobnog dana u samoodbrani potukao sa biznismenom i udario u glavu macolom i ušicama sekire, ali je negirao da je odmah znao za kobni ishod tuče. Nikola je rekao da ga je Draško tog dana prvi napao sekirom i navodno zapretio likvidacijom cele porodice, nakon čega su se potukli, braneći se da je mislio u prvom trenutku da je biznismen samo povređen.

