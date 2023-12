ZDRAVKO ZAKLAO ŽENU, UBIO ĆERKE I ZAPALIO KUĆU U KOJOJ SU BILA NJIHOVA TELA: Nezapamćena porodična tragedija u Somboru ledi krv!

Zdravko Goranović iz Sombora tačno dve godine počinio je jedan on najmonstruoznijih zločina na našim prostorima, kada je u porodičnoj kući prvo zaklao svoju suprugu Mirjanu, pa potom bacio bombu u kuću i usmrtio svoje ćerke Anastasiju (19) i Anabelu (15).

Dok je kuća gorela, pošto je eksplozija izazvala požar, Zdravko se obesio o gredu na tavanu. U njegovom džepu pronađen je krvav nož.

Angelina i Anabela foto: Printscreen Društvene Mreže

Mirjana i Zdravko bili su rastavljeni, zbog njegovog nasilnog ponašanja. Samo pet dana pre zločina on je izašao iz pritvora koji mu je bio određen zbog nasilja u porodici, ušunjao se u kuću u kojoj je živela njegova bivša žena sa ćerkama i brutalno im presudio.

Komšije porodice Goranović tvrde da je Zdravko, koji četiri godine nije živeo sa suprugom, bio izuzetno strog i da je devojčicama ograničavao kretanje.

- Porodica je bila veoma povučena, izbegavali su kontakt s drugima. Anastasija i Anabela se nisu družile ni sa kim zbog oca, koji im je sve branio i maltretirao ih. Ako bi izlazile napolje, to bi bilo samo u dvorište da obave nešto i brzo bi se vraćale u kuću. Otkad je Zdravko uhapšen, malo su živnule i oslobodile se. Stravičnu torturu su trpele sve tri - govorile su svojevremeno komšije za Kurir.

foto: Zorana Jevtić

Kako kažu, kad su čuli da su posle požara u njihovoj kući nađena tri tela, odmah su znali da je Zdravko ubio ženu i ćerke.

- Znali smo da je to on uradio, takav je bio, monstrum. Šokiralo nas je to što se obesio, to nismo očekivali. Oni imaju i sina, koji ne živi ovde - objašnjavaju komšije.

On je, kako si ispričale komšije, bio zaposlen kao majstor za popravku televizora.

1 / 6 Foto: Zorana Jevtić

- On je u maldosti, vrlo kratko radio u policiji, kao i njegov otac. Međutim, brzo je napustio službu i nastavio da se bavi zanatom. Bio je TV majstor, električar - pričale su komšije:

- Bio je dobro poznat po incidentima. Njihovi problemi su dugo trajali, on je jednostavno lud čovek. Od kako se rodio takav je. Lud! Lud se rodio, lud i umro.

Tuga za Mirjanov i dve prelepe devojke i danas ne jenjava.

- Anastasija je radila kao šminkerka, dok je četiri godine mlađa Anabela tek pošla u prvi razred srednje škole - ispričali su ranije sagovornici Kurira.