DIVLJA SVINJA PALA SA LITICE NA HAUBU "RENOA"?! Izgubio kontrolu i udario u autobus OČEVICI OTKRILI DETALJE NESREĆE KOD ČAČKA

Tinejdžer Vukan Knežević (18) iz Aranđelovca, sin uglednih lekara iz tog grada poginuo je juče na magistralnom putu Čačak-Požega, dok je njegova devojka (17) teško povređena kada je na njihovu haubu "renoa" pala divlja svinja sa litice i izazvala stravičan udes, saznaje Kurir.

Podsetimo, stravična nesreća dogodila se juče u popodnevnim satima u mestu Pakovraće. Nažalost, na licu mesta preminuo je tinejdžer dok je njegova devojka u svesnom stanju hospitalizovana je u čačansku bolnicu, sa teškom povrednom kičme.

vukan knežević pogiuo dok je njegova devojka (17) teško povređena foto: Facebook

- Bili smo u koloni i "reno" kojim je upravljao dečko iz Aranđelovca nažalost nikako nije mogao da izbegne udes. Naime, iako se pričalo da je njemu na put istrčala divlja svinja i da je on udario u nju, a od siline udarca se zakucao u autobus iz suprotnog pravca situacija je bila malo drugačija - kaže očevidac i dodaje:

- Divlja svinja je pala sa litice i to na haubu "renoa"! Hauba se podigla i dečko nije video gde vozi, od šoka je pokušao da uhvati pravac i u celoj toj zavrzlami udario u u ćošak autobusa. Nažalost, dečko je preminuo na licu mesta, dok je devojka zadobila teške telesne povrede.

Kako je dalje naveo očevidac ove stravične saobraćajne nesreće, tinejdžer nije mogao da izbegne udes.

- Dečko nije kriv, zamislite da dok vozite bukvalno sa neba padne divlja svinja na vaša auto. Zvuči kao na filmu, ali istinito. Kažu da su lovci u tom predelu jurili divlje svinje i da je jedna kako bi se spasila bukvalno bežeći završila na litici i pala pravo na auto - navodi sagovornik i dodaje:

vukan knežević i njegova teško povređena devojka foto: Printscreen/Društvene mreže

- Kada je divlja svinja pala na haubu, od siline udarca je i pala na kolovoz i digla se i počela da trči, da beži i dečko dok se pribrao zakucao se u autobus. Nije tačno da je vozio neplilagođenom brzinom, jer je bila gužva, kolona i da je možda hteo nije mogao jer je saobraćaj bio sporiji.

Očevidac jučerašnje nesreće opisao je i da su svi pokušali da pomognu putnicima u "renou" nakon nesreće.

- Kada je došlo do sudara, pokušali smo da im pomognemo, neko je zvao policiju i Hitnu pomoć. Neko je pokušao do njih, pričali su sa devojkom, nažalost, videlo se da dečko ne daje znake života - kaže on i dodaje:

- Sećam se, devojka je pitala da li joj je dečko živ i da li je dobro. Pričali su joj da jeste, kako joj ne bi pogoršali stanje. Međutim, u tom trenutku on više nije bio živ...

Istraga je u toku i ona će utvrditi sve detalje ove stravične saobraćajne nesreće.

Kako Kurir saznaje, Vukan Knežević je 13. decembra napunio 18 godina i proslavio je punoletstvo, a za nekoliko dana trebao je da proslavi sa devojkom godišnjicu veze.