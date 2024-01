"SRBIN UBIJEN PRED OČIMA DETETA ZBOG JEDNE ZABLUDE?!" Spasić: Moguće da je po sredi porodična osveta, izjava supruge indikativna

Darko Geisler Nedeljković iz Pančeva ubijen je 5. januara u naselju Embare na obali Sao Paula. Nedeljković je u Brazilu koristio lažni identitet - Dejan Kovač i navodno je bio pripadnik škaljarskog klana.

Više informacija donosi novinar Kurira Nikola Vujović koji je razgovarao sa Božidarom Spasićem, nekadašnjim šefom Službe Državne bezbednosti.

istragom. Ono što je meni ovde interesantno jeste da 10 godina postoji interpolova poternica za njim, a nije ga našla policija već mafija. Način ubistva je krajnje profesionalan. Išli su bez ikakvog pardona iako znaju da su kamere postavljene - rekao je Spasić i dodao:

03:16 ŠKALJARAC UBIJEN PRED OČIMA DETETA ZBOG JEDNE ZABLUDE? Spasić: Moguće da je po sredi porodična osveta, izjava supruge indikativna

- Ovde je na delu bila zabluda koju mafjaši često imaju, a to je da neće na njih pucati, ako sa sobom vode decu. Mi znamo za razne slučajeve da se upravo tada vrše likvidacije. Da li se ovde radi o osveti ili je u pitanju nešto drugo, ne možemo sa sigurnošću znati, ali meni je zapala za oko izjava njegove supruge koja je rekla Mene ne zanima šta je on ranije radio. On je verovatno ranije bio ubica, a bavio se i trgovinom drogom. Verovatno je u pitanju ili obračun unutar tih balkanskih kartela na području Latinske Amerike ili se radi o osveti. o bukvalnoj osveti i to ne nekoga iz kavačkog klana, već je u pitanju porodična osveta.

