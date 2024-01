BIZARNO! OTAC SLAVI ŠTO SE MILAN RAZNEO BOMBOM!? Haos na Fejsbuku nakon sumanute objave: SRAM TE BILO, PA ON JE TVOJA KRV (FOTO)

Nakon što je Milan Jakimovski (31) iz Velikog Gradišta poginuo kada je, kako se sumnja, slučajno aktivirao ručnu bombu u iznajmljenom stanu u Jagodini, na društvenim mrežama oglasio se bizarnom objavom i njegov otac.

Podsetimo, do tragedije je došlo u ponedeljak u 21.15 sati u iznajmljenom stanu u Jagodini gde je Jakimovski bio u društvu svog prijatelja Željka S. (28). Naime, sumnja se da je do tragedije došlo kada je Jakimovski pokazivao ručnu bombu M-75 svom prijatelju ali je u jednom trenutku slučajno aktivirao. Bomba mu je raznela šaku i od tih povreda je preminuo na licu mesta, a njegov prijatelj tada je prošao sa teškim telesnim povredama u predelu stomaka i grudi i on je hospitalizovan u KC Kragujevac.

nastradali milan jakimovski iz velikog gradišta foto: Printscreen/Facebook

Nakon što se saznalo za tragediju, otac Milana Jakimovskog je javno na društvenoj mreži Fejsbuk krajnje bizarno i šokantno kratko napisao: "Konačno pravda stigla!". Ispod ove objave samo su nizali komentari poznanika ovog čoveka, koji su mu sugerisali da je on njegov sin bez obzira na njihove loše odnose i da nije u redu da slavi smrt sopstvenog deteta.

- Znam te i poštujem te, ali znam i da si sa sinom bio u lošim odnosima. Znam da on nije bio zlatan, ali da se raduješ toliko, a trebalo bi da ćutiš. Izgubio si sina. Sram te, bre, bilo. Posle ovakvog komentara samo mogu da kažem "kakvog je oca imao, dobar je bio". Raduje se sinovljevoj smrti. Bože ima li te? - piše u jednom komentaru. Otac pokojnog mladića je na ovo odgovorio:

- Kako su radili sa mnom, ništa bolje nisu zaslužili.

1 / 2 Foto: Printscreen/Facebook

Međutim, prijatelji i poznanici ove porodice su šokirano i dalje nastavili da pišu komentare na očevu objavu u kojoj se suptilno raduje što je njegov sin poginuo nakon što je aktivirao ručnu bombu.

- Bože, znam dosta, ali otac si mu, nosi tvoju krv, tvoje gene i ima tvoj lik... Nemam komentar. Da ima pravde u ovom životu ti bi još bio na grani i jeo banane. Slaviš Milanovu smrt, sram te bilo! Zakopaj se u mišju rupu i moli boga da te tvoja mržnja i reči ne stignu - piše u pojedinim komentarima.

Istragu povodom ove tragedije vodi Više javno tužilaštvo u Jagodini.