ČUVENA DOKTORKA UBIJENA U STANU U CENTRU BEOGRADA Pudla uklonila KLJUČNI DOKAZ? 10 godina od zločina, jedna stvar ostala MISTERIJA

Penzionisana lekarka Ljiljana Milojević Šulović (76), bivša predsednica udruženja "Kolo srpskih sestara" i veliki humanitarac, ubijena je pre tačno deset godina u svom stanu u Beogradu.

Ubica ju je na smrt pretukao, najverovatnije zbog pljačke. Spekulisalo se time da joj je iz stana uzeo 1.500 evra. Do danas nije otkriven identitet njenog dželata. Rođaci veruju da je Liljana zločinca poznavala i otvorila mu vrata, s obzirom da nije bilo nikakvih tragova obijanja i provale.

foto: Shutterstock

Nepomično telo penzionerke je 3. februara 2014., oko 14 sati, zatekla gerontološka sestra koja ju je nekoliko puta nedeljno obilazila i pomagala joj. Prvo je ugledala otključana vrata, što ju je odmah iznenadilo.

Žena je u stanu potom ugledala stravičan prizor. Šulovićeva je bila u lokvi krvi, kojom su bili rasprskani i okolni zidovi. Stvari su bile ispreturane, a pored tela cvilela je crna pudla i oblizivala je.

foto: Fonet

Pudla uništila dokaze?

Kasnije će se ispostaviti da je upravo tako pudla možda uklonila ključne dokaze, DNK tragove ubice...

Obdukcija je pokazala da je cenjena lekarka izdahnula usled brojnih povreda po glavi, nanetih tupim predmetom. Bejzbol palicom, metalnom štanglom ili nekim drugim predmetom, nije precizirano.

Motiv i dalje misterija

Smrtonosno oruđe nije nađeno u stanu, niti je ustanovljen motiv svirepog zločina. Da li je ubica od nje tražio novac, i ako jeste, da li mu je pare dala i koliko. Ili je možda sve inscenirao pa je namerno ispreturao stvari da bi ličilo na pljačku, a da je pravi razlog sasvim drugačije prirode.

Ljiljanin rođak je jednom prilikom izjavio za medije da je prethodno opljačkana i da je od tada bila naročito obazriva. Ljiljanu je, naime, tri meseca pre ubistva i u po bela dana, dok je ulazila u zgradu, napao nepoznati mladić i oteo joj tašnu.

Kasnije je priveden i ona ga je prepoznala. Jedan od pravaca istrage bio je da je upravo on odlučio da joj se osveti, ali nije bilo dokaza koji bi potkrepili to. Uz to, Ljiljana sigurno ne bi otvorila vrata nekome ko ju je prethodno pokrao.

U prilog teoriji da je poznavala svog ubicu ide i činjenica da je ubica tačno znao šta traži i gde se to nalazi.

- Nije ceo stan bio ispreturan, već samo pojedini delovi nameštaja koje je ubica otvarao i pretresao fioke. To je jedan od indikatora da je sigurno dobro poznavao žrtvu i da je ranije bio u njenom stanu pa je znao gde šta stoji - otkrio je tada izvor iz istrage.

foto: Ana Paunković

Suprug poginuo u udesu

Ljiljana je svojevremeno bila u braku sa Vojinom Šulovićem, srpskim akedemikom i dugogodišnjim predsednikom Srpskog lekarskog društva. Akademik Šulović je bio priznati ginekolog, profesor Medicinskog fakulteta i direktor GAK-a.

Zbog medicinskih zasluga, odata mu je počast u nekim gradovima Srbije u kojima je izabran za počasnog građanina ili su mu dodeljeni ključevi grada. Šulović je poginuo u saobraćajnoj nesreći 22. februara 2008. u selu Guncati, kod Barajeva, gde je imao vikendicu.

Presudio joj beskućnik ili migrant? Dr Ljiljana Šulović Milojević je bila specijalista otorinolaringologije. Na čelu "Kola srpskih sestara" je bila od 1993. do 2004. Svi koji su je poznavali opisivali su je kao velikog humanistu, ženu koja je pomagala svima. Iako se u početku pričalo da je ubijena, jer je navodno kod sebe čuvala novac te humanitarne organizacije te da je ubica znao za to, ispostavilo se da to nije istina pošto su donacije uplaćivane preko računa. Prema sumnjama policije, ubio je neko kome je ona pomagala, davala hranu i odeću i to duže vreme. Beskućnik ili migrant...

Kurir.rs/Informer

Preneo: M. N.