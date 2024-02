"UDARIŠ KUČE, PA SE ZAUSTAVIŠ DA POMOGNEŠ, A ON JE SAMO PRODUŽIO" Žrtva i bahati vozač bili na istoj proslavi pre nesreće!

Milutin Urošević (58), zvani Gaja, poginuo je u saobraćajnoj nesreći u mestu Kusići kod Bele Crkve kada je na njega, dok se vraćao sa seoske proslave, kolima naleteo mladić iz istog sela, N. S., koji je nakon udesa pobegao.

Kako saznajemo, u subotu uveče pored puta nađeno je telo muškarca sa povredama glave. Ubrzo je utvrđeno da je čovek nastradao u saobraćajki, kao i da je reč o meštaninu Milutinu Uroševiću.

Na 200 metara od kuće

- Otpočela je potraga za nesavesnim vozačem koji je pregazio Uroševića, pešaka koji je išao putem, i bez zaustavljanja napustio mesto nesreće. Nekoliko sati kasnije policija je privela osumnjičenog vozača i njemu je određeno zadržavanje - kaže izvor.

Ivan Urošević, sin poginulog Milutina, za Kurir objašnjava kako je došlo do tragedije.

- Kako smo čuli, do nesreće je došlo kada se moj otac peške vraćao sa jedne seoske manifestacije. Bahati vozač ga je udario na samo 200 metara od njegove kuće, a onda pobegao. Ne mogu da shvatim zbog čega nije stao da mu pomogne? Strašno mi je to što ga je udario kolima i nije se zaustavio... Pa udariš kuče ili mače na ulici i izađeš iz kola da vidiš da li je povređeno, živo, ali on ništa. Dodao je gas i otišao - kaže vidno potresen sin poginulog i dodaje da on poznaje osumnjičenog, a da ga je poznavao i njegov otac jer su iz istog mesta.

- N. S. je, takođe, u subotu uveče bio na fešti u selu, a pre toga je bio u lovu. Rekle su mi komšije da je bio pijan, a u jednom trenutku je tražio od prijatelja da mu pozajmi kola kako bi otišao do drugog prijatelja. Taj drug ga je, navodno, odvraćao jer auto nije registrovan i N. S. nema vozačku dozvolu, iako zna da vozi - priča Ivan.

Kako je dalje naveo, N. S. je ipak uzeo automobil iako nije dobio dozvolu od vlasnika.

- Seo je u kola i krenuo kod tog prijatelja. Na putu do tamo je i došlo do nesreće, udario je mog oca, koji je ubrzo preminuo. Inače, i moj otac je takođe bio popio i upravo iz tog razloga je odlučio da ide peške, nije želeo pijan da sedne za volan - kaže Ivan i dodaje:

Prolaznici ga našli

- Moj Milutin je posle kobnog udarca ostao da leži na putu, imao je povrede glave, a prolaznici su ga videli i pozvali policiju i Hitnu. Mene je zvao rođeni brat da mi kaže da je otac stradao. Otišao sam odmah tamo i zatekao Hitnu pomoć, policiju i sve je bilo blokirano. Nisu nam dali da priđemo.

Naš sagovornik kaže i da se na mestu nesreće moglo čuti da je preko Milutinovog tela prešlo još jedno vozilo dok je ležao na putu posle obaranja.

- Po selu se priča da ga je N. S. udario, a potom prešao točkovima preko mog oca, a da je drugi auto koji je ubrzo naišao, takođe, prešao preko povređenog oca. Čekamo da se istraga završi i da saznamo kako je tačno došlo do nesreće u kojoj je moj otac preminuo - kaže neutešni Ivan.

Sahrana u utorak Ćale moj, volim te, falićeš mi Ivan Urošević kaže da će se sahrana njegovog oca obaviti u utorak. - Telo je prevezeno na obdukciju i čekamo da nam jave kada ćemo moći da ga preuzmemo - kaže ovaj mladić, koji se od oca oprostio i na društvenim mrežama: - Ćale moj... Ne znam šta bih sve imao da ti kažem osim da znaš da te volimo svi mnogo i da ćeš nam nedostajati ceo život! Falićeš mi svakim danom sve više i više. Ovo je bol koju ću nositi dokle god budem bio živ. Sada si na nekom lepšem mestu, ali srešćemo se kad-tad. Neka te anđeli čuvaju, voli te tvoj sin mnogo! Nekima si bio dobar, nekima ne, ali meni si bio najbolji! Hvala ti što si podario život Jeleni, Sneži, Bati i meni, zahvalni smo ti do kraja života. Volim te, živote moj.

Oproštajne poruke Legendo, počivaj u miru Za nastradalog Milutina Uroševića svi koji su ga poznavali imaju samo reči hvale, opisujući ga kao dobrog i poštenog čoveka. - Saučešće porodici, dobri prijatelju, počivaj u miru. Neka ti je laka crna zemlja. Gajo, laka ti zemlja i neka te anđeli čuvaju. Gange, legendo, počivaj u miru božjem - stoji u mnogobrojnim komentarima na društvenim mrežama ispod fotografije i vesti da je Urošević poginuo u saobraćajnoj nesreći.

