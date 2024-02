SVEŠTENIK STAO DA POMOGNE TAKSISTI, PA I ON LIKVIDIRAN! Jezivi zločin potresao je Srbiju, UBICA JE PLAKAO NA SUDU, pa osuđen!

Jedan od zločina koji je zavio dve porodice u crno, uznemirio taksiste širom Srbije, i ostavio nedoumicu o tome da li se u Srbiji isplati biti human čovek, bilo je hladnokrvno dvostruko ubistvo 2015. godine.

Vozač „Pink taksija“ Ćira Treneski (41) usmrćen je marta 2015. s više hitaca, a potom ubijen i Miroslav Čvorović (39), koji je slučajno naleteo na ubicu!

Posle samo dva dana policija je rasvetlila ovaj mučki zločin i uhapsila Miroslava Matića (32) iz Ljubovije. Kod njega je pronađena automatska puška kojom je, kako se pretpostavlja, počinjeno dvostruko ubistvo.

Podsetimo, Matić je kobnog ušao u taksi vozilo kojim je upravljao Treneski i tražio da ga odveze u Padinsku skelu. Kod skretanja za naselje Glogonjski rit, Matić je taksisti rekao da skrene s puta, nakon čega je više puta pucao u njega iz automatske puške. Sveštenika Čvorovića je ubio kada je stao da mu pomogne sa automobilom misleći da je pokvaren, nakon čega je njegovo telo bacio u kanal.

Nakon zločina je krenuo kod sestre u Jabučki rit, kod koje je i došao u posetu.

Hapšenje osumnjičenog za ubistvo stvorilo je svojvrsnu utehu i olakšanje porodicama ubijenog taksiste i sveštenika.

- Bol i tuga koju osećamo ne mogu da se izmere. Ipak, drago nam je da je policija uhapsila ubicu. Svesni smo da našeg dobrog i poštenog Ćiru ništa neće vratiti, ali makar pravda neka bude zadovoljena - rekao je tada Petar, zet ubijenog taksiste Ćire Treneskog.

Sveštenik Miroslav Čvorović je živeo sa suprugom i dve ćerke. Vladimir Čvorović, brat ubijenog Miroslava rekao je ranije za Kurir priča da je Miroslav kobnog dana bio kod njega u Zemunu.

- Bio je kod mene da mu popravim laptop. Kući je krenuo oko 18 sati i ni slutili nismo šta može da se desi. Zvao sam ga oko 20 sati, ali se nije se javljao. To me je nateralo da krenem kolima ka njegovoj kući. U Glogonjskom ritu bila je policijska blokada. Pomislio sam da je možda moj brat očevidac nečega, te da su ga tu zadržali - rekao je njegov brat. On dodaje da je sutradan išao po snajku kako bi zajedno otišli u policiju da provere šta je sa Miroslavom.

- Dva puta sam prošao pored tela svog brata i nisam ga video. U policiji smo kasnije saznali da je u kanalu pored puta nađen njegovo telo - rekao je svojevremno očajni Vladimir.

- Moj brat je sveštenik i više puta nedeljno je išao u Belu Crkvu na službu. Bio je optimista i uvek nasmejan. Verujem da se zaustavio da pomogne, ali je moguće i da mu je ubica preprečio put i zaustavio ga kako bi mu oteo kola - kaže brat ubijenog sveštenika.

Viši sud u Beogradu je 2018. godine na 35 godina zatvora osudio Matića zbog dvostrukog ubistva.

Matić je osuđen za krivično delo teško ubistvo iz koristoljublja zbog ubistva taksiste. Pastora protestantske crkve, naveo je sud, ubio je kako bi prikrio prvi zločin.

Matić je na suđenju tonom opisao kako je prvo ubio taksistu, a potom i nedužnog sveštenika, a onda se rasplakao kad su pozvani da svedoče njegov otac i sestra.

