"NAREDIO JE SESTRI DA JE PREVIJE, DA UŽIVAJU DOK UMIRE" Krvavi pir Marka i Milice: "Sa osmehom je rekao 'ja sam je ubio"

Marina Milanović (50) ubijena je u selu Trešnjevica kod Paraćina pre godinu dana, tačno na današnji dan, presudili su joj pastorci Marko Pavlović (24) i Milica Pavlović (27) tako što su je prvo brutalno mučili, sekli po telu, tabanima, polomili joj nos, vilicu, rebra, šutirali je u glavu, smrskali joj lobanju, a potom ju je Marko zaklao nožem na kauču u njenoj kući.

Zatim je sa sestrom otišao u svoju kuću i oca Miloša nožem izbo 41 put, potom liznuo njegovu krv i mazao se njom po licu.

Nedavno je doneta presuda za ovu monstruoznost, Marko je dobio 20 godina, Milica 10. Više javno tužilaštvo u Jagodini uložilo je žalbu na ovu presudu i tražilo veću kaznu.

U bolnoj i potresnoj ispovesti Violete Živanović Krkić, ćerkom ubijene Marine, ona je izjavila šta misli o visini kazne koju su dobili "dželati" njene majke i sa suzama u očima opisala kako je izgledao kobni dan.

foto: Privatna arhiva

"Ta kazna za njih je jako mala. Da se ja pitam, za njih nije ni smrtna kazna. Kao prvo, sudeći na osnovu slika moje mrtve majke i nalaza obdukcije, za njih je jedno vešanje, sa natpisom - ovo je ubica koji je ubio svoju maćehu koja ga je čuvala od njegove 9. godine. Treba cela Srbija da vidi. Potom, zaslužio je da bude na električnoj stolici, onako postepeno, deo po deo, tako bih ja njega. Kao što je i on moju majku", kaže sa drhtavim glasom Violeta i nastavlja pričom o kobnom danu.

"Oni su, kako se navodi, došli u kuću, majka je bila u dvorištu ispred drvene kapije. Marko je preskočio kapiju i ušao unutra, odmah je počeo da je bije pesnicama u glavu. Od tih silnih udaraca slomio joj je vilicu. Posle je uvukao u sobu, tu su krenuli da se biju, majka je molila da je ne bije, a on je, što je ona više molila, više tukao u glavu. Tukao je pola sata bez prestanka, ona je pala i ležala dole. Onda su je i on Milica šutirali u glavu. Dok su je tukli sa uživanjem, ona se nekako osvestila, sela je na krevet. Marko je tada rekao sestri da skuva kafu da je popiju, a pili su i pivo. Oni su pili sa uživanjem, dok je on bockao nožem sa uživanjem. Nož joj je prošao kroz obe šake, izbo joj je tabane da ne bi mogla da hoda. Imala je prelom vilice, glavu su joj smrskali, 9 rebara su joj slomili, nos su joj polomili. Bila je puna posekotina. Onda je Marko naredio sestri da je previje zavojem, da ona postepeno umire, da ne iskrvari odmah, da uživaju dok ona umire. Potom je dva puta presekao po vratu. Posle je otišao kod oca i rekao da nije siguran da to dobro "odradio", da je ubio. Tu noć je pobegao. On je kod nekoga bio, posle toga je ujutru otišao do prodavnice sav krvav, sa osmehom je rekao, ja sam zaklao Marinu i sam otišao u Paraćin u policiju i prijavio se", kroz suze priča ćerka ubijene Marine.

Kaže da je Milica ranije tukla njenu majku, da ju je jednom prilikom vukla po dvorištu, počupala joj svu kosu i polomila slušni aparat.

"Milica je i ranije tukla moju majku. Ja sam tada bila u Beogradu, majka me pozvala i rekla da je Milica pretukla. Komšija koji živi kuću do njih je spasio. Milica je vukla po dvorištu, počupala joj kosu i slomila joj slušni aparat. Ja nisam mogla tog momenta da dođem, išla je moja tetka sa njom u bolnicu. Tada su ustanovili da je majka imala teške povrede. Posle je išla u policiju, rekli su joj da se skloni od Milice, jer ona ima potvrdu da nije normalna. A ona ih je odgajala... Marko je bio dete za primer. Spavali su u ovoj kući. Ne znam šta se to desilo. Navodno nisu bili zadovoljni vezom moje majke i njihovog oca. Ako nisu bili zadovoljni, trebalo je to odmah da reše sa ocem, a ne da se čekaju toliko, pa oni su bili zajedno više od 14 godina".

foto: Društvene mreže

Violeta kaže da se plaši Marka i Milice i da ne zna šta će biti kada oni budu izašli iz zatvora.

"Marka i Milice se plašim. Nisam sigurna za bezbednost, postoji strah, ne znam šta će biti posle tih godina kada izađu, jer bi ponovo moglo da se desi isto. Celo selo strahuje, ljudi se plaše za svoju bezbednost, jer svako zna šta su uradili. Ja samo želim da cela Srbija bude uz mene, ima dosta roditelja koji su izgubili decu od monstruma kao što su Marko Pavlović i njegova sestra. Želim da se zajedno sa mnom bore da ostvarimo pravo za svoje najmilije, jer kazna od 20 godina je jako mala. Ne znam šta bi bilo da nije povredio svog oca Miloša. Pošto su tako kvalifikovali delo, 10 godina je dobio za moju majku, 10 za oca. Šta bi radio onda, išao sam ovuda po selu i smejao mi se. Tako mi se smejao ispred suda u Jagodini i rekao mi, što ja da idem na doživotnu, ja sam ubio samo jednu osobu", kroz plač kaže Violeta.

Celo selo u strahu Svi su u strahu i misle da su kazne za Marka i Milicu male. "Mnogo se plašimo, kazne su mnogo male. Oni su uvek terorisali selo, Milica je išla sa nožem po selu... Drogiraju se, oni će izaći iz zatvora, a mi ovde imamo unučiće, plašimo se za njih, šta će sa njima biti. Za njih nema popravke, oni kad izađu uradiće isto. Niko od nas ne sme da se slika, jer se plašimo da vide ko smo, da nam se ne svete. Za njih je doživotna kazna", rekli su meštani sela Trešnjevica.

Podsetimo, utvrđeno je da za vreme zločina Marko bio pod dejstvom opijata.

Na saslušanju sve je priznao, dok je Milica bila pogubljena i imala je psihičke napade.

Kurir.rs/Telegraf