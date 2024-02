GORAN SPASIO ČOVEKU ŽIVOT NA PUTU "Probio sam se kroz šiblje, znao sam da minuti dele od smrti i mene i njega"

Nedeljković je ugasio požar, razvalio vrata i izvukao čoveka iz prevrnutog vozila i tek kada se uverio da je dobro, nastavio put ka Nišu.

Kako priča Goran do udesa je došlo juče oko 5.25 na putu od Doljevca ka Nišu nedaleko od Novog groblja.

- Još je bilo mračno, vozio sam suprugu do niškog buvljaka kada sam ugledao beli kombi koji je proleteo velikom brzinom pored nas. Odmah nakon toga čuo sam udarac a zatim video vatru. Zaustavio sam vozilo i krenuo da vidim i čemu se radi, da bih u jarku ugledao prevrnut automobil koji je goreo. Dotrčao sam do svog auta i uzeo protivpožarni aparat, probio se kroz šiblje do zapaljenog vozila i počeo da ga gasim. Od vatre nisam uspeo da vidim unutrašnjost automobila pa sam povikao : - Ima li nekoga tu? Čuo sam kako neko viče : - Ja sam tu! - opisuje Nikolić saobraćajnu nesreću koja je zahvaljujući njemu prošla bez žrtava.

Kako dalje navodi Nedeljković, pokušavao je da vatru ugasi što pre jer je bio svestan da auto može eksplodirati svakog trenutka što bi života koštalo i njega i čoveka koga je spasavao.

- Vatra je buktala, odmah sam shvatio da je to auto koji ide na benzin, te da za razliku od "dizelaša" u ovakvim situacijama može vrlo brzo da eksplodira. Bio sam svestan da minuti od smrti dele i tog čoveka ali i mene, pa sam pokušavao da vatru ugasim što pre. Odahnuo sam kada je prestao da gori, popeo sam se na auto kako bih razvalio vrata i oslobodio vozača. Tek iz trećeg puta sam uspeo da ih otvorim jer je taj deo automobila pretrpeo velika oštećenja. Izvukao sam čoveka tridesetih godina, bio je svestan ali u šoku. Ponavljao je : - Šta ovo bi, šta se to desilo? Nije imao vidljivih povreda ali se žalio na bolove u grudima. Imao je sreću da je bio vezan inače bi izleteo iz auta i ko zna šta bi tada sa njim bilo - nastavlja Nedeljković.

Kako kaže, dok je on spašavao mladića, pristigli su još neki ljudi među kojima je bilo i poznanika unesrećenog čoveka.

- Pitali su ga: - Jugo, ti li si? Ne znam da li mu je to ime ili nadimak, ali sam od njih čuo da je mladić sleteo s puta dok je išao na posao. Kako je kazao, nesreću je skrivio taj beli kombi koji sam i ja primetio, jer je išao pravo na njega a on je u nameri da ga izbegne skrenuo s puta da bi udario u betonsku pregradu u jarku usled čega se prevrnuo. Kada sam uverio da je dobro a kako sam žurio, ostavio sam ga sa tim prijateljima i krenuo dalje. Na rastanku mi je samo kazao : - Brate, da si živ i zdrav, hvala ti! Nastavio sam da vozim ka Nišu i usput susreo policiju i vatrogasce koji su išli na mesto nesreće. U povratku sam video šlep služu kako podiže slupano vozilo. Vozaču "šlepke" sam dao broj telefona i zamolio ga da ga preda povređenom čoveku, voleo bih da ga ponovo vidim. Čuo sam da je prebačen na lečenje u nišku bolnicu - rekao je ovaj Doljevčanin.

Posle svega što mu se desilo juče ujutro, Nedeljković kaže da sebe ne doživljava kao nekog junaka te da mu je najveća nagrada to što je spasio jedan život.

- Taj čovek nije imao nikakve šanse da izađe iz vozila, ja sam jedva otvorio vrata da bih ga izvukao. Da nisam naišao u pravo vreme i ugasio vatru, auto bi eksplodirao za tri četiri minuta. Meni je puno srce i najveća nagrada saznanje da je taj čovek preživeo tu strašnu nesreću - zaključuje Goran.

Niška policija je saopštila da je prijavu o ovoj nesreći dobila u nedelju u 5.40 sati.

- Prijavljeno nam je sletanje sa kolovoza "ford fieste" kojomj je upravljao vozač rođen 1979. godine. Hitna pomoć ga je prebacila u niški UKC gde je zadržan na lečenju - rečeno je u PU Niš.

