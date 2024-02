OVO JE RADNIK KOJI JE POGINUO U KOVINU: Na Ranka se obrušio pesak prilikom izgradnje bazena! I OTAC MU POGINUO U NESREĆI (FOTO)

Ranko Jaćimović (38) iz Kačareva poginuo je nakon što se na njega obrušio pesak prilikom izgradnje bazena u Kovinu, dok je njegov kolega Igor P. iz Vranja tom prilikom teško povređen.

Nesreća se, podsetimo, dogodila juče oko 16 sati na gradskom kupalištu "Šljunkara" u Kovinu, kada je iz za sada nepoznatog razloga došlo do toga da se pesak obruši na dvojicu radnika. Njima su tada u pomoć pritekle kolege koje su uspele da izvuklu povređenog Igora P., dok Jaćimoviću nije bilo spasa.

- Za sada nije poznato kako je zapravo došlo do nesreće, ono što je do sada utvrdila istraga jeste, da su dvojica radnika bili u delu gde se iskopava bazen i da se u jednom trenutku na njih obrušio pesak i zatrpao ih. Naime, istraga će utvrditi da li se pesak slučajno obrušio ili je došlo do neke greške ili ljudskog faktora, pa se velika količina peska obrušila - kaže izvor i dodaje:

- Kolege koje su bile u tom delu gradilišta sa njima uspele su nekako da pomognu Igoru P. dok je nažalost za Jaćimovića bilo kasno. Uznemireni i u šoku ostali radnici odmah su pozvali Hitnu pomoć, policiju i o svemu obevestili svoje nadležne.

Kako je potom dodao naš izvor, Hitna pomoć je transportovala Igora P. u Opštu bolnicu u Pančevu, ali zbog ozbiljnosti povreda i njegovog teškog zdravstvenog stanja odvezen je u Urgentni centar u Beogradu.

- Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu nadležno je za istragu, a dežurni tužilac je zajedno sa pripadnicima MUP i odgovornim ljudima za zaštitu na radu bio tokom jučerašnjeg dana sve dok nije pao mrak i onemogućio im dalji uviđaj. Tada je mesto propisno obezbeđeno, a jutros je nastavljen detaljni uviđaj pomoću koga će se utvrditi kako je došlo do ove tragedije sa smrtnim ishodom - kaže Kurirov sagovornik.

Nakon nesreće porodica pokojnog Ranka Jaćimovića je neutešna, a njegova supruga je objavila njihove zajedničke fotografije ispod kojih su joj njeni prijatelji i poznanici izjavljivali saučešće.

- Kumice, primi moje iskreno saučešće. Velika tuga i bol za tebe i porodicu. Počivaj u miru rođo. Voljeni nikad ne umiru, već zauvek žive u srcima svojih najmilijih - piše u broijnim komentarima:

- Draga, primi moje iskreno saučešće i budi jaka za sve što dolazi.

Komšije za Kurir kažu da je Ranko bio vredan, pošten i voljen domaćin u njihovom mestu.

- Ranko pored supruge ima brata blizanca i još dva starija brata, kao i majku, dok mu je otac stradao u saobraćajnoj nesreći pre dve godine - kažu oni i dodaju da im je jako žao zbog svega, jer se porodica spremala da izlaže svoje poljoprivredne proizvode na predstojećoj manifestaciji u mestu - Slaninijada u Kačarevu, koja počinje za dva dana.

