OPAKI "ZEMUNAC" DANAS IZRUČEN U TAJNOSTI! Zenica stigao iz Španije posle 12 godina i pod neviđenim merama sproveden u KPZ Foča

Siniša Petrić zvani Zenica, nakon odlaganja njegove ekstradicije, danas je u tajnosti izručen i pod visokim merama bezbednosti sproveden sa aerodroma u Sarajevu u KPZ Foča.

Da podsetimo, Zenica je 2012. godine uhapšen u jednom restoranu u španskoj Valensiji, a 17. januara ove godine trebalo je da sleti u Sarajevu i odsluži još tri godine zatvorske kazne u Bosni i Hercegovini, i to na sopstveni zahtev, međutim, nakon incidenta u kojem je i on bio jedan od učesnika, njegovo izručenje je odloženo za 2. februar, da bi na kraju konačno bio izručen danas i to u velikoj tajnosti.

Iz Okružnog suda Banja Luka su naveli da se Ministarstvo pravde Kraljevine Španije obratilo Ministarstvu pravde BiH zamolnicom za priznanje i izvršenje presude osuđenog Petrića, a koji je državljanin BiH, za premeštanje na izdržavanje kazne zatvora.

Petrić je bio osuđen na 15 godina, ali je 1999. pobegao iz zatvora Dubrava.

Okružni sud u Banja Luci doneo je presudu 1. februara 2023. godine kojom se preuzima izvršenje pravosnažne presude Okružnog suda u Suobitici u pogledu odluke o kazni osuđenom Petriću.

Pojedinačne presude na koje je osuđen Petrić u Subotici x 13 godina za krivično delo teški slučajevi krađe i razbojništva x 12 godina za isto krivično delo x dva puta po 15 godina za dva pomenuta krivična dela teški slučajevi krađe i razbojništva x šest meseci za krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja Kasnije ga je i Opštinski sud u Nišu, u septembru 2006. godine, osudio za krivično delo laka telesna povreda na kaznu zatvora od jedne godine.

