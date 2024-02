OSUMNJIČENI ZA UBISTVO NUSRETA POKUŠAO DA OKRIVI MISTERIOZNOG ČOVEKA: "Dao mu je 20.000 evra, stan i kola, možda se predomislio"

Istražitelji danima rade na slučaju monstruoznog ubistva Nusreta Destanovića (27) iz Tutina koji je namamljen, a potom zverski prebijen i izboden pa bačen u bunar, a za ovaj zločin osumnjičeni su njegova ljubavnica R. H. (27) i njen bivši suprug S. A. Z. (26), koji su imali pomagače.

Do sada su objavljeni snimci audio razgovora između Nusretovog brata i glavnoosumnjičenog ubice koji je nakon zločina pobegao van zemlje i to u trenutku kada se tragalo za žrtvom, a sada je isplivao i deo razgovora, koje takođe prenosi Sandžak Danas, u kome ubica predlaže Nusretovom bratu da ubije R. H. kako bi došao do nekih informacija o bratu.

foto: Youtube/sandzakdanas

Podsetimo, Nusret je nestao 8. februara, a njegovo unakaženo telo nađeno je u bunaru u selu Međugor kod Sjenice. Sumnja se da je Nusret namamljen, a potom u sačekuši brutalno pretučen kocem, izboden 22 puta, a zatim je umotan u ćebe i bačen u seoski bunar. Policija je do sada uhapsila E. Dž. (18), E. H. (40) i ljubavnicu R. H, dok se intenzivno traga za ubicom.

- Ispao sam čovek jer te zovem iako svi misle da sam ubica i da imam neke veze sa nestankom tvog brata. Nusreta sam to veče pozvao da se vidimo kako bi razgovarali, on mi je rekao "hoću brate, eto me" i našli smo se, on je bio sam, kao i ja. Nakon razgovora smo se rastali. Hoću da ti kaže da je to bilo pola sata iza ponoći - čuje se kako osumnjičeni opisuje kobno veče i dodaje:

- Treba da istražite i ko je osoba koja je bila tu noć sa Nusretom i R. H. Kažem ti, vidite, da li je ta osoba Nusretu dala 20.000 evra, stan i kola, pa se možda u međuvremenu predomislio, ko će ga znati vidite to.

Nusret Destanović foto: Drustvene Mreže

Nakon toga na audio snimku može se čuti kao Nusretov brat navodi da su oni odgovarali žrtvu da bude u vezi sa R. H.

- Neću te okriviti samo mi reci ko je taj čovek. Ne znam otkud on opet sa R. H. imali smo kući problema zbog toga, ali neću da mu se mešam u život, to je njegova stvar, samo da ga nađem živog - rekao je brat žrtve, dok mu je osumnjičeni S. A. Z. na to odgovorio:

- Opet ti kažem vidite sa R. H. pritisnite je, ubijte je, radite od nje šta hoćete. Mora da vam prizna, veruj posle 10,15 pesnica sve će vam priznati, kao i svi.