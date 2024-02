TUGA! STEVAN POSLEDNJU PORUKU OBJAVIO 2 SATA PRE TRAGEDIJE Javio se sa mesta gde ga je kasnije UBIO VOZ - ove reči LEDE KRV (FOTO)

Stevan S. (33) iz Gornje Vrežine kod Niša koji je 15.februra nastradao na pruzi nedaleko od tog sela kada je na njega naleteo voz, dva i po sata pre tragedije objavio je poruku uz fotografiju pruge i svoju sliku kada je pošao u šetnju iz koje se, nažalost, nikada nije vratio.

Po poruci se jasno može zaključiti da je pošao u šetnju radi rekreacije. Policija je obavila uviđaj i radi na rasvetljavanju svih okolnosti nesreće.

foto: Printscreen/Facebook

- Teren izuzetno težak za hod. Ali odavde do Jasenovika i nazad - napisao je pored ostalog Stevan u poslednjoj objavi na Fejsbuku, 15.febaruara u 13.05 časova kada je pošao u šetnju, dok se nesreća desila u 15.20 časova.

foto: Printskrin/Facebook

Meštani Gornje Vrežine su šoku zbog tragedije, Stevana znaju kao dobrog čoveka koji je vredno radio kao kamiondžija. Povratak sa puta u rodno selo iskoristio je da bi se i odmorio i rekreirao posle od višesatnog sedenja za volanom.

- Pre nego da pođe u šetnju, sreo je neke meštane iz Gornje Vrežine. Baš je bio raspoložen jer je fino zarađivao. Od svake ture koju je vozio ostajala mu je pristojna svota novca. Ali kako je mnogo vremena provodio za volanom, boravak kod kuće hteo je da iskoristi da bi se malo rekreirao šetnjom po čistom vazduhu. Imao je slobodna tri dana, pre nego krene na sledeću turu u Severnu Makedoniju. Krenuo je ka Jasenoviku i više se nije vratio. Velika tuga - kaže jedan meštanin Gornje Vrežine.

foto: Printskrin/Facebook

Prema priči meštana, nesreća u kojoj je Stevan nastradao desila se prilikom povratka iz susednog Jasenovika.

- Nesreća se desila na oko jedan kilometar od Gornje Vrežine prema Malči. On je otišao do Jasenovika i krenuo natrag ka Gornjoj Vrežini, a voz je išao ka Nišu iz pravca Svrljiga što znači da mu je dolazio iza leđa. Na njega je naleteo putnički voz koji ima samo jedan vagon pa se skoro i ne čuje. Možda je kobno bilo baš to što je prekjuče kod nas u Gornjoj Vrežini, koja je na uzvišici, duvao baš jak vetar. Vrlo je moguće da on nije ni čuo voz koji mu je dolazio iza leđa. Ili da je već bilo prekasno da se skloni kada ga je čuo - pričaju meštani.

Pruga od Niša do Zaječara je pre nekoliko godina bila u očajnom stanju, zbog čega je dolazilo je i do čestih iskakanja kompozicija iz šina. Zbog toga vozovi nisu mogli da idu brzo ali je u međuvremenu pruga rekonstruisana pa je i znatno povećana brzina vozova koji idu ovom deonicom, što je po svemu sudeći takođe doprinelo tragičnom ishodu nesreće.

Kolege kamiondžije se opraštaju na društvenim mrežama

Prijatelji, kolege kamiondžije i rođaci opraštaju se od nastradalog Stevana na društvenim mrežama.

- Brate moj. Otišao si još progledao nisi. Nisi mi ni zbogom rekao Perke moj, prijatelju moj. Ti nas nisi napustio, prerano si otišao tamo gde najbolji odlaze. Večno ćeš ostati u našim srcima I mislima Peroviču moj!!! Nek ate anđeli nebeski čuvaju I čisti nebeski putevi ti bili - napisao je jedan od prijatelja nastradalog čoveka na Fejsbuku.

- Bog da ti oprosti dobru dušu sine... S anđelima bio u najcvetnijem delu raja. Amin - poručio je drugi prijatelj.

Planirao da se posveti poslu

Stevan je dan pre pogibije objavio da planira da se maksimalno posveti svom poslu. On je objavio poruku uz sliku svog kamiona.

- Posvetiću se maksimalno tebi i svom poslu. Jer jedino me ti ne izdaješ i ne razočaravaš Izvini što sam nekada malo oštar na gasu. Ali promenićemo to. Čuvaću te ko dva oka u glavi - napisao je Stevan na Fejsbuku dan pre tragedije, uz fotografiju svog kamiona.

foto: Printscreen/Facebook

Oglasila se Infrastrukture železnice Srbije

Povodom nesreće na pruzi između Niša i Knjaževca u kojoj je nastradala jedna osoba, Javno preduzeće "Infrastruktura železnice Srbije" ponovo apeluje na učesnike u saobraćaju da budu pažljivi i poštuju propise prilikom prelaska preko pruge, posebno tokom prazničnih dana kada je frekvencija vozila povećana.

- Danas u 15.20 sati, na delu pruge Matejevac Svrljig, između Niša i Knjaževca, putnički voz na otvorenoj pruzi naleteo je na jednu osobu, koja je tom prilikom poginula. Nastradala osoba u trenutku nesreće nalazila se na samom koloseku, na otvorenoj pruzi, gde je to zabranjeno i izuzetno opasno po život - ističe se u saopštenju JP "Infrastruktura železnice Srbije".

Kurir.rs/Blic

Preneo: M. N.

Bonus video:

04:11 VOZ GA GURAO 200 METARA, A ON BEZ OGREBOTINE: Slobodan Mitrović jači od teretnjaka - Voz nije svirao, čuo bih ga