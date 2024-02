KRVAVA, IZBEZUMLJENA ŽENA SA NOŽEM DOTRČALA KOD KOMŠIJE Policija uletela u stan i zatekla užas: Glavni akter državljanka Srbije

- Nisam kriva - rekla je tročlanom sudskog veću optužena koja od samog početka, inače, tvrdi da su ubodi bili u samoobrani i da muža nije htela da ubije, međutim, za tužilaštvo ta priča uprkos tome što je i sama bila prepuna modrica i hematoma u inkriminisano vreme, ne drži vodu. Jer rekonstruišući taj kobni 13. maj prošle godine kroz razgovor sa učesnicima okršaja i svedocima, prema optužnici ispada da su supružnici oko 19.50 sati sedeli u dnevnom boravku na trećem spratu porodične kuće. I ona je tom prilikom, s ciljem da usmrti partnera, iskoristila njegovu nepažnju i uz fotelju na kojoj je sedela, stavila nož dužine 22 cm, a koji je prethodno bio na stoliću pokraj njih.

Potom je usledio užas. Čim je Senad M. ustao sa troseda, ona je uzela nož te ustala i ubola ga prvo u desnu stranu koša ispod ključne kosti pritom mu probivši desni deo pluća u koji je ušla krv i vazduh. Došlo je potom do naguravanja pa ga je ubola i u trbuh povredivši mu jetru, žuč i vene, a zatim mu je još tri puta nož zarila u levu stranu zadnjice.

Nakon toga je, totalno izbezumljena i krvava s kuhinjskim nožem u ruci istrčala iz kuće van do prvog kompšije i rekla mu: ‘Ubila sam muža, nisam htela‘. Policija je vrlo brzo stigla, Hitna je bila na putu, a povređeni muškarac se u jednom trenutku pojavio na balkonu kuće i zavapio ponavljajući: ‘Umirem, zovite mi hitnu‘.

Po ulasku u kuću policija je zatekla sve razbacano, na više mesta krv, ali su policajci uočili na jednom stolu lanac sa dva katanca u kojima su bili umetnuti ključevi. Kuća ima i potkrovlje do kojih vode merdevine te su gore uočili i da je na gredi krova ekserom pričvrščen metalni lanac, a na podu potkrovlja još dva lanca i dva katanca. Upravo je te lance spomenula osumnjičena da ju je tako suprug držao četiri do pet dana vezanu u potkrovlju kuće i da ju je tukao, čak i tupom stranom sekire i sa cevi od usisivača. I pritom da ju je vređao i pretio joj da će ju unakaziti kiselinom i peglom i da će joj odseći prste.

Oštećeni, pak, oko tog vezivanja tvrdi suprotno.

- Dva dana pre tog spornog događaja, vratili smo se iz Bosne. Putem smo se svađali, ali dolaskom kući smo se smirili. Nije istina da sam je držao četiri, pet dana vezanu na tavanu. Možda je bilo u pitanju 15 do 20 minuta jer sam hteo da joj postavim neka pitanja oko njene nevere pa sam hteo da je preplašim da mi kaže istinu. Zato sam je vezao. Pričali smo pa mi je rekla da je odvežem i da će sve priznati. Sišli smo s tavana u dnevnu sobu. Sela je u fotelju kraj troseda a ja sam ustao i krenuo prema WC-u. Najednom se ustala i ona te me ubola ali ne sećam se gdje. Zasvrbilo me i potekla je krv. Sakrila je nož u rukav. Hteo sam da ga joj uzem uzeti ali me porezala po ruci te me ubola više puta u stomak. Pao sam i video da ona izlazi van a ja sam krenuo na balkon da tražim pomoć. Izgubio sam svest i nakon pet dana se probudio u bolnici - prisetio se oštećeni Senad M. negirajući da je suprugu tog dana kao i dan pre zlostavljao. Zbog prijašnjih ispada ga je ona, međutim, prijavljivala policiji i u Belgiji i u Hrvatskoj.

Zanimljivo je da u vreme krvavog obračuna, kako su otkrili istražitelji, optužena se koristi s više imena i prezimena i da njezin ulazak u Hrvatsku nije bio registrovan.

Na predlog branioca okrivljene, sprovešće se psihijatrijsko veštačenje optužene na okolnost njene dugotrajne patnje koja je prethodila pokušaju ubistva. Ujedno će u spis biti dostavljena prevedena dokumentacija koju je okrivljena donela iz Belgije a radi se o krivičnim i prekršajnim prijavama protiv supruga, povredama koje joj je tamo bio nanosio kao i potvrda jedne belgijske sigurne kuće u kojoj je bila smeštena nakon suprugovog napada.

Zejnepe M. na suđenje dolazi sa slobode jer joj je još pre ukinut istražni zatvor, ali na snazi i dalje ostaju mere opreza zabrane približavanja i uspostavljanja veze sa suprugom.

