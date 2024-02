"SVE VREME SAM JE DRŽAO ZA GLAVU": Svedočio suvozač iz "mazde" koja je pregazila Mariju: Sve se dogodilo u sekundi!

U Višem sudu u Nišu danas je nastavljeno suđenje Igoru Stojkoviću (40) koji se tereti da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginula Marija Šulović (25) iz Niša, a na kome je svedočio Stefan Spasić koji je bio u "mazdi" sa okrivljenim kada se on zakucao u žrtvu i njenog oca.

Nesreća se, podsetimo, dogodila 31. decembra 2020. godine oko 17.20 sati na u Donjovlaškoj ulici u Nišu, na izlasku iz naselja Kovanluk prema selu Donje Vlase. Marija je pritom zadobila teške povrede glave i mozga, kao i brojne povrede koje su okarakterisane kao opasne po život. Nesrećna devojka je nakon dva i po meseca lečenja preminula u Beogradu u bolnici.

poginula marija šulović foto: Printscreen/Facebook

- Bili smo da servisiramo neki kotao u selu. Na povratku smo išli desnom stranom, a devojka i kasnije sam saznao njen otac su išli u susret nama istom, desnom stranom. Ne mogu sada da kažem da li je bilo metar ili metar i po od početka puta, ali su išli kolovozom. Kako smo se približavali, oni su išli jedan pored drugog u levo tako da Igor nije mogao da ih izbegne. Oni su išli uzbrdo, a mi nizbrdo. Sve se dogodilo u sekundi. Odmah smo i ja i Igor izašli iz kola i ja sam je držao za glavu - ispričao je Spasić na današnjem ročištu rekavši da tada nije video neke povrede na njoj.

Otac pokojne Marije je rekao tada da je Stefan nakon što joj je prišao, izgovorio dve reči koje su davale nadu "diše, diše".

- Posle toga smo je Igor i ja uneli u neki drugi automobil, ja sam je sve vreme do bolnice držao za glavu, a Igor je išao za nama u kolima - rekao je Spasić.

ilustracija policijskog auta foto: Ilustracija, Dado Đilas

Nakon njegovog iskaza, zastupnik porodice pokojne Marije je rekao da će protiv svedoka podneti krivičnu prijavu jer se iskaz dat tužiocu nakon nesreće i današnji razlikuju.

- Protiv svedoka će svakako ići krivična prijava jer u izjavi tužiocu ranije nije video da je Marija išla sa ocem jer njega nije ni naveo, a danas je rekao da su išli jedan pored drugog. Postoji tu još nekoliko potpuno kontradiktornih izjava koje se drastično razlikuju - rekao je advokat Miroslav Ristić.

Nakon ovog svedoka koji je kazao da su u tom selu kod domaćina popili jedno malo pivo, zapremine 0,33 litra, reč je imala doktorka Lidija Kostić Banović, sudski veštak.

- Nemoguće je popiti jedno pivo i imati dva promila alkohola u krvi - rekla je ona na suđenju.

Inače, Igor Stojković se tereti za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja za koje Krivični zakonik propisuje kaznu zatvora od dve do 12 godina. On, inače, ne spori da je udario Mariju Šulović, ali je ranije naveo da nije kriv za njenu smrt već da je za to odgovorno loše lečenje posle udesa.