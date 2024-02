MILJAN HOFMAN OSUĐEN NA 10 MESECI ZATVORA: Sud smatra da je zlostavljao i mučio konobara!

Miljan Vidović, poznatiji kao Hofman, osuđen je danas u Osnovnom sudu u Rumi na 10 meseci zatvora zbog zlostavljanja i mučenja. U kaznu će mu, kako je saopštio sudija, biti uračunato i vreme provedeno u pritvoru, u kom je četiri meseca.

Inače, pre izricanja presude, u sudnici su saslušani svedoci i oštećeni.

- Svi su izjavili da je snimak bio šala i da je sve bilo dogovoreno pre nego što je on sačinjen, kao i da to nije ceo snimak već je on sečen- kaže izvor Kurira.

Snimak zbog kog je osuđen foto: Printscreen

Kako navodi, odbrana je posle njihovog saslušanja zatražila da Miljan Hofman bude oslobođen i pušten na slobodu.

- Sudija je u obrazloženju presude navela da smatra da je on učinio krivično delo i izreklan mu kaznu, a o tome da li će ostati u pritvoru ili će drugostepenu odluku čekati na slobodi, biće odlučeno naknadno - navodi sagovornik Kurira.

Na prethodnom suđenju, podsetimo, Vidović je izneo svoju odbranu u kojoj je naveo da nije kriv

Miljanu Hofmanu se, podsetimo, sudilo se zbog sumnje da je maltretirao i šamarao konobara jednog restorana u Irigu. Na snimku se vidi kako se okrivljeni oštećenom unosi u lice i obraća mu se neprijatnim tonom, a u jednom trenutku ga grize za obraz i hvata ga za lice. U tom trenutku njih dvojcia su okružena momcima, koji su u društvu Vidovića.

- Ja sam već četiri meseca u zatvoru zbog šale i nisam sa svojim ćerkama i porodicom. Ovo je jedna neslana šala zbog koje sva ova četiri meseca nisam sa porodicom. Oštećenog poznajem iz restorana, bio sam tamo tog dana. Dogovorili smo se da snimimo skeč, sve je bila gluma, ništa nije bilo stvarno. Prethodno smo se o tome dogovili. Snimak je isečen, ni jednom ga nisam udario, pipnuo sam ga samo za potrebe snimka, ali ga nisam ugrozio - rekao je Vidović za sudskom govornicom, iznoseći odbranu.

Podsetimo, Miljan i njegov brat Ljuban Vidović, poznatiji kao braća Hofman uhapšeni su u spektakularnoj akciji policije u jednom tržnom centru u Beogradu 10. novembra prošle godine. Međutim, tokom istrage utvrđeno je da nema dovoljno dokaza za podizanje optužnice protiv njegovog brata i odustalo se od njegovog krivičnog gonjenja, pa je on pušten na slobodu.

Bonus video:

00:07 Hofman maltretira dostavljača