"JA SAM VEĆ 4 MESECA U ZATVORU ZBOG ŠALE I SKEČA!" Bokser Miljan Vidović Hofman izneo odbranu u sudu, EVO KAKO SE BRANIO!

Miljan Vidović, poznatiji kao Hofman, kome je danas u Osnovnom sudu u Rumi počelo suđenje za krivično delo zlostavljanje i mučenje, izneo je svoju odbranu pred sudskim većem i izjasnio se da nije kriv.

Vidović je u sud doveden maricom iz pritvora u kom se nalazi od hapšenja 10. novembra prošle godine. Podsetimo, on je uhapšen u jednom poznatom tržnom centru u Beogradu zajedno sa svojim bratom Ljubanom, i to nakon što su društvenim mrežama počeli da kruže uznemirujući video-snimci. Nakon što je Prvo sonovno javno tužilaštvo spovelo istragu protiv braće Hofman, inače poznatih boksera, optužnica je podignuta protiv Miljana Vidovića, dok se od krivičnog gonjena njegovog brata odustalo i on je pušten iz pritvora kao slobodan čovek.

Inače, Miljanu Hofmanu se sudi zbog sumnje da je maltretirao i šamarao konobara jednog restorana u Irigu. Na snimku se vidi kako se okrivljeni oštećenom unosi u lice i obraća mu se neprijatnim tonom, a u jednom trenutku ga grize za obraz i hvata ga za lice. U tom trenutku njih dvojcia su okružena momcima, koji su u društvu Vidovića.

- Ja sam već četiri meseca u zatvoru zbog šale i nisam sa svojim ćerkama i porodicom. Ovo je jedna neslana šala zbog koje sva ova četiri meseca nisam sa porodicom. Oštećenog poznajem iz restorana, bio sam tamo tog dana. Dogovorili smo se da snimimo skeč, sve je bila gluma, ništa nije bilo stvarno. Prethodno smo se o tome dogovili. Snimak je isečen, ni jednom ga nisam udario, pipnuo sam ga samo za potrebe snimka, ali ga nisam ugrozio - rekao je Vidović za sudskom govornicom, pa nastavio:

- Sa oštečenim sam snimio ovaj skeč i on se sa tim složio. Imao sam i prethodne slične skečeve na društvenim mrežama. Sniamk nije sačinjen mojim telefonom, ja ga nisam stavio na mreže i ne znam ko ga je stavio.

Okrivljeni je istakao i da je objavljeni snimak isečen, te da prikazuje samo ono što njemu ne odgovara.

- Ovaj snimak što je objavljen prikazuje samo ono što meni ne odgovara, nema onog što je bilo pre i posle toga. Oštećenog ni jednom radnjom na snimku nisam ugrozio - tvrdi Miljan Hofman.

Tim branioca MIjanja Vidovića, među kojima je i advokat Marko Janković, naveo je da su se njihov klijent i oštećeni dogovorili da se snimak napravi što uverljivije da bi gledanost na društvenim mrežama bila što veća. Kako su pojasnili, snimak je nastao za potrebe objavljivanja na društvenoj mreži Tiktok u cilju što skuplje prodaje reklamnog prostora na Tiktoku.

Branioci su tražili i da se Vidoviću ukine pritvor ili da se zameni blažom merom - kućnim pritvorom, ali se tužilac usportivio tome. Sud je odbio ovaj zahtev, a sledeće ročište zakazano je za 23. februar.

