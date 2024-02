"ONO ŠTO SE ZAPETLJA U CRNOJ GORI, REŠAVAĆE SE NA DRUGOM MESTU" Spasić: Istraga Mustafinog ubistva proveriće i UMEŠANU BLOGERKU

Edmond Mustafa, nekadašnji pripadnik škaljarskog klana, ubijen je juče u jutarnjim časovima u centru Bara.

Na njega je pucao muškarac s motora u pokretu, koji je istog dana identifikovan i uhapšen.

Više o detaljima ovog slučaja, za Kurir televiziju, govorio je Božidar Spasić, nekadašnji pripadnik SDB-a.

02:09 DOŠLO JE DO OBRAČUNA UNUTAR KLANA ZBOG DROGE? Spasić analizira ubistvo Edmonda Mustafe: Istraga će proveriti i UMEŠANU BLOGERKU

Prvo je Spasić pričao o motivu likvidacije, s obzirom da je u ovom slučaju škaljarac ubio škaljarca:

- Ono što se tokom zime zapetlja u Baru, Ulcinju, Podgorici, to će se rešavati na ulicama Beograda ili nekih gradova Crne Gore. Ovde je specifčno upravo to što su oba učesnika pripadnici istog klana. Svakako postoji dosta mogućih motiva, ali ne bi trebalo isključiti da je došlo do obračuna unutar klana oko droge. Možda je došlo do obračuna povodom emotivne veze, vezano za onu blogerku, to će istraga da proveri.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

00:34 Hapšenje za teško ubistvo u Zemunu