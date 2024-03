"ŠKALJARAC" KOJI JE IZREŠETAO MUSTAFU IMAO LAŽNI SRPSKI PASOŠ?! Svedoci opisali mafijašku likvidaciju u Baru,ubici određen pritvor

Dinu Ibrahimoviću (27) pripadniku "škaljarskog klana" koji je 27. februara nasred ulice pucajući iz automatske puške ubio saborca Edmonda Mustafu (29) u Baru određen je pritvor do 30 dana i nalazi se u istražnom zatvoru u Spužu.

Kako je prenela Pobjeda, odluku o određivanju pritvora donela je sutkinja za istrage Višeg suda u Podgorici Suzana Mugoša. Podsetimo, Ibrahimović je u subotu ujutro, u centru Bara, pred nekoliko očevidaca, držeći sa obe ruke automatsku pušku sa spuštenom cievi prema asfaltu, prišao Edmondu Mustafi, koji se nalazio između dva parkirana automobila, i u njega ispalio rafalno više projektila. Kako je ispričao jedan od očevidaca, Mustafa je ubrzo preminuo od posledica povreda.

- Ibrahimoviću je određen pritvor zbog opasnosti od bekstva, opasnosti od uticaja na svedoke, zbog opasnosti da ne počini isto krivično delo s obzirom da je ranije osuđivan za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv života i tela, kao i zbog uznemirenja javnosti - navode izvor Pobjede.

Prema navodima Naredbe o otvaranju istrage u koju je Pobjeda imala uvid, Ibrahimović se osnovano sumnjiči da je 27. februara u 9.20 časova, u Ulici Popa Dukljanina u Baru, ubio Edmonda Mustafu. Ibrahimović je nakon pucnjave pobegao, ali je nedugo zatim uhapšen u barskom naselju Popovići gde ga je zaustavila policijska patrola i identifikovala. Iako se pred tužiocem i sutkinjom za istragu branio ćutanjem, detalje zločina koje je počinio Ibrahimović otkrili su očevici događaja.

- Neko je u tom trenutku rekao da ubiše kuče , jer nisu znali u šta je to lice pucalo. Vidio sam nešto crno između automobila i to je bio kačket ubijenog. Prišao sam licu na koje je pucano. Dizao je glavu, ne mnogo. Pomerao je glavu i davao je znakove života. Tada su prišle i neke žene sa kioska, a ja sam vikao da pozovu Hitnu pomoć - ispričao je svedok.

On je naveo da ga je to lice pogledalo, ali da lice ubice nije vidio jer je na glavi nosio kacigu sa totalno zatamnjenim vizirom.

Svedok: Ibrahimović između auta izrešetao Mustafu

Svedok B. M. je pred tužiteljkom ispričao da je iz kancelarije koja gleda na ulicu gde se dogodio zločin čuo nešto poput dva kratka rafala. Pogledao je kroz staklo i vidio preko ulice, između parkiranih automobila, telo pokojnog Mustafe. Na nekih desetak metara iza tih vozila vidio je momka u crnoj jakni i sa kacigom na glavi dok je nešto stavljao u torbu, koju je držao ispred sebe.

Svedok misli da je vidio ubicu kako seda na trotinet s obzirom na način na koji je stao, jer motor treba opkoračiti.

ovde je likvidiran edmond mustafa foto: Kurir

- To lice je krenulo na stranu prema "Franci". Nakon toga je došla sestra ubijenog i neki ljudi su je držali dok je vrištala - ispričao je B. M.

On je kazao da je ubica od njega bio udaljen od nekih 30 do 40 metara i imao je kacigu na glavi, ali da ga ne može opisati, jer ga je vidio samo do pasa, odnosno, zbog parkiranih vozila vidio je samo gornji deo tela.