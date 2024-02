ČUO SAM RAFAL, VIKNULI SU "UBIŠE KUČE"! Očevidac ispričao detalje ubistva škaljaraca: "Kad sam prišao dizao je glavu"

"Ubistvo Edmonda Mustafe počinio je porfesionalac, koji je nosio oružje u rukama, bio obučen u tamnu odeću i koji je imao taman vizire, kacigu"

Ovako je u svom iskazu pred višom državnom tužiteljkom u Crnoj Gori govorio o pomenutom zločinu svedok Ž.R.

Ž.R. je, kako se navodi u njegovom iskazu, 27.februara oko 09,00 časova, došao u CKB banku u ulicu Maršala Tita, u Baru, a iz banke je izašao negde oko 09,15 časova.

Nakon toga, kako se navodi u njegovom iskazu prošao kiosk koji se nalazio sa njegove leve strane, počeo je lagano da prelazi na drugu stranu u kojem trenutku je video čoveka dijagonalno od njega prema prolazu kojim on inače prolazi, jer mu je auto bio parkiran na parkingu iza jednog marketa.

Edmond Mustafa foto: Privatna Arhiva

- Video je tog čoveka sa puškom, a onda je začuo rafalni pucanj, te kako je bio diverzant u vojsci, po zvuku je poznao da je kalašnjikov u pitanju. Navodi, da je ovo lice držalo pušku u obe ruke, sa spuštenim cevima prema asfaltu, a potom je podigao pušku i pucao, kratko, jedan rafal. Taj čovek se nalazilo na metar ili dva od parkiranih kola i pucao između dva parkirana auta, a kada je pucao savio je kolena, krenuo korak, dva napred u pravcu te žrtve, a čuo je jedan ili dva rafala, kratka. To lice ga je pogledalo i imalo je kacigu sa vizirom totalno zatamnjenim, ali se ne seća da li je imalo rukavice na rukama. Neko je u tom trenutku rekao da ubiše kuče, jer nisu znali u šta je to lice pucalo, i video je nešto crno između automobila, a to je bio kačket od ubijenog. Prišao je licu koje je ubijeno i isti je dizao glavu, ne mnogo, ali je pomerao glavu i davao je znakove života. Tada su prišle i neke žene iz kioska, a on je vikao da pozovu Hitnu pomoć - kazao je svedok, a navodi se u pomenutom dokumentu.

foto: Kurir

Jako brzo, prema rečima svedoka, pojavila se Interventna jedinica i još jedna policijska kola.

- Tog trenutka kada se pojavila Interventna jedinica, došla je i sestra ubijenog u nekom kompletu drečave boje, bez jakne i počela je da plače i zapomaže i policajac iz Interventne je čvrsto držao. Na licu mesta je bila lokva krvi, a lice koje je ubijeno je ležalo licem okrenutim prema asfaltu, i ruke su mu bile u položaju sa dlanovima prema gore, a primetio je i neku tetovažu na njegovoj desnoj ruci, i na pola metra od tog lica kačket. Ne zna koliko je bilo visoko to lice i ne bi mogao da ga identifikuje, a video ga je od polovine tela na gore, dok donji deo tela nije video, zbog parkiranih vozila. Prvi put kad je video ovo lice ono se nalazilo na udaljenosti od metar ili metar ipo od parkiranih vozila, i kretao se prema tim vozilima, a pucao je između vozila. Ovo lice se nakon ovog događaja udaljilo kroz prolaz u pravcu marketa, ali gde je nakon toga skrenuo da li levo ili desno, to ne zna - deo je iskaza svedoka.

foto: Kurir

I svedok M.B. saslušan je povodom ovog ubistva. On je rekao, da su on i njegov bivši kolega sedjeli u kancelariji jedne firme.

U jednom trenutku, kako se navodi u iskazu ovog svedoka, dok su razgovarali čuli su pucnjavu, kao dva kratka rafala.

- Kako je na tom njihovom objektu staklo prema ulici, preko puta između parkiranih vozila su videli telo koje leži. Iza tog parkinga, odnosno iza tih vozila nekih desetak metara videli su momka u crnoj jakni i sa kacigom na glavi i on je nešto stavljao u torbu, odnosno torbu je imao ispred sebe, te da misli da je to lice koje potražuju - navodi se između ostalog u dokumentu, u iskazu ovog svedoka.

Kurir.rs/Dan

