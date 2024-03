BELČO BRATE MOJ, IZGLEDA DA NEKO MORA I SA ANĐELIMA DA TERA ŠEGU Kolege u suzama: Ovo je Vladimira koštalo života (VIDEO)

Nakon vesti o tragičnoj smrti mladog vozača kamiona Vladimira Belića njegove neuteše kolege opraštaju se od njega na društvenim mrežama. Za ovog mladića svi imaju reči hvale, a kako kažu pamtiće ga po dobroti, čestitosti, hrabrosti i humoru.

"U vožnji me sinoć zatekla tragična vest, nađoh snage da se domognem prvog parkinga i u neverici pogledam oproštajne poruke od tebe, umesto čestitki za ženidbu, za porod, za sve one stvari za koje si nesretnom sudbinom uskraćen... Nisam zaplakao, valjda sam i ja konačno otupeo i ugasio se, no kamo sreće da jesam jer mi ovaj kamen na grudima jos teže pada, pritiska i guši me...", napisao je jedan od Vladimirovih kolega.

Vladimir je javnosti u Srbiji postao poznat pre dve godine baš u ovo vreme kada je sa ostalim kamiondžijama ostao zaglavljen dvanaest dana na graničnom prelazu Jagodin između Ukrajine i Poljske u vihoru rata.

foto: Kurir/D.Č./privatna arhiva

"Dve je godine od tih događaja, baš ovih martovskih dana, nakon višednevne drame i napokon nekog pomaka, ti si mene iz svoje teške pozicije umirivao da bi naposletku, kada ste konačno izašli i došli do naše granice, i pored toga što sam digao i mađarsku policiju, carinu, kao i naše, da vas sprovedu i propuste iz kilometarske kolone ti stao, kao gospodin čovek i sačekao, strpljivo, uz kaficu i druženje sa ljudima...Voleo si ljude. Ljudi vole tebe", pisao je neutešni čovek.

Tragično nastradali mladić svoj život u kamionu delio je na i na TikTok-u, svojim snimcima je i zasmejavao mnoge, a jedan od kolega se upravo na ovoj platformi oprostio od njega.

"Belčo brate moj, šta je bilo bilo je, ali nisi morao brate. Nisi morao, ali izgleda da neko mora i sa anđelima da tera šegu", kroz suze je rekao mladić.

On je iskoristio priliku i da upozori sve mlade vozače, ali i nove kolege na jednu stvar u kamionu koja je Vladimira nažalost koštala života.

"Ovo je ručna kočnica, ona tako izgleda, tako treba da se čuje", pokazao je mladić implicirajući na navode da je Vladimir nastradao upravo zbog ručne.

Prema nezvaničnim informacijama jednog od njegovih kolega, mladić je nastradao zbog jedne tehničke greške u vozilu. Naime, on je izašao iz kamiona da protegne noge kada je ručna popustila i prignječila ga na drugo vozilo.

Podsetimo, mladi vozač kamiona iz Čačka Vladimir Belić (26) nastradao je na graničnom prelazu Kalotina u Bugarskoj. Tačne okolnosti pod kojima je nastradao za sada nisu poznate, a od nastradalog mladića se opraštaju prijatelji na društvenim mrežama.

- Bio je izuzetno vredan i pošten mladić, želeo je da stvori dosta toga u životu i nije bežao od teškog posla. Ne možemo da verujemo da je nastradao, ogromna tuga za sve koji su ga poznavali. Bio je tako vedrog duha, uvek spreman da pomogne, kažu za RINU prijatelji nastradalog mladić.

Kurir.rs/Telegraf

Preneo: R.J.

Bonus video:

01:04 Nina Stojković, novinarka iz Čikaga pričala o zdravstvenom osiguranju kamiondžija