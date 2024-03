OGLASIO SE PRETUČENI MLADIĆ KOJI JE HTEO DA POMOGNE NAPADNUTOJ ŽENI: Kad sam ih pitao "Šta to radite?", osetio sam udarac s leđa

"Pretukli su me jer sam hteo da joj pomognem, jedan me je napao sa leđa"

Ovim rečima Beograđanin (27), koji je napadnut u utorak uveče od strane trojice razbojnika, opisuje nemili događaj kod poznatog restorana na Autokomandi.

Kako saznajemo, on je napadnut dok je pokušavao da ih spreči da opljačkaju jednu ženu.

- Čekao sam autobus na stanici, vraćao sam se kući, kad sam primetio da momak i devojka pokušavaju da opljačkaju jednu ženu. Prišao sam da pokušam da ih zaustavim - kaže nam mladić i nastavlja:

- Kad sam ih pitao: "Šta to radite?", osetio sam udarac s leđa, kako mi se tada zamaglilo nisam stigao ni da podignem ruke sva trojica momaka su počela da me udaraju.

Prema njegovim rečima, kako nije bilo kasno uveče, dosta ljudi je videlo šta se dogodilo, ali niko nije prišao, niti pozvao policiji ili Hitnu pomoć.

- Ne krivim nikoga, ja sam sam ušao u to u nameri da mogu sam da im objasnim, da će se možda uplašiti jer ih je neko video, ali to se nije desilo. Ljudi su verovatno uplašeni da je neko naoružan ili da će ih čuti kako zovu policiju i napasti, neću o tome da sudim - kaže nam on.

Oni su, kako kaže, posle incidenta pobegli, a on je nekako, sav otečen i u podlivima i krvavim nosem došao do kuće.

- Teško mi je da pomišljam da tako nešto može da se desi bilo kome...Na ljude treba apelovati da se ovakve stvari ne dešavaju. Možete da budete najbolji i najmirniji, pa opet ovako nešto može da se desi, to mi je nepojmljivo - kaže naš sagovornik.

Apel supruge ovog mladića objavljen je i na društvenim mrežana, na instagram stranici serbialive_beograd.

