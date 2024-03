PIJANI VOZAČ DOBIO 3 GODINE ZATVORA Vladica poginuo, ćerka od šoka izgubila bebu, supruga u suzama: Ne mora da služi ni ovo!

Milan Milojević iz Aleksinca osuđen je danas prvostepenom presudom Višeg suda u Nišu na tri godine zatvora jer je 30. septembra 2023. godine pijan izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo Vladica Milijić (62) iz Draževca.

On je oglašen krivim da je počinio teško deo protiv bezbednosti javnog saobraćaja a osim kazne zatvora, izrečena mu je i mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od tri godine, koja će se primenjivati po isteku kazne zatvora. Kako je utvrđeno nepravosnažnom presudom, Milojević je saobraćajnu nesreću izazvao vozeći sa koncentracijom alkohola u krvi od 1,24 miligrama po mililitru, zbog čega nije bio sposoban da bezbedno upravlja vozilom.

foto: Kurir/M.S.

Biljana Milijić, supruga nastradalog Vladice, koja je zahtevala maksimalnu kaznu od 12 godina zatvora, odluku suda je primila u suzama.

- Deca su očajna, ja sam očajna. Ovo je šok kao onog dana kada je moj suprug stradao. Toliko sam razočarana i šokirana da nisam mogla da nastavim da radim kada mi je advokatica javila presudu. Ovo je velika nepravda. Juče je bilo jedno ročište a danas kraj. Ne mogu da verujem da se sve završilo na prvom suđenju i da je dobio dobije samo tri godine - kaže Biljana.

Ona kaže da joj posebno teško pada pomisao da se okrivljeni može naći na punoj slobodi za godinu dana.

- U zatvoru će primereno da se vlada pa će da mu smanje kaznu i biće samo godinu dana. I to je to. Hteo je juče da mi izjavi saučešće, naravno ja nisam pristala, ne treba mi njegovo saučešće. Njegov advokat kaže pa on je mlad, on treba da osnuje porodicu. Pa i moja ćerka je zbog stresa posle smrti oca izgubila bebu u četvrtom mesecu. On treba da osnuje porodicu a moja deca ne treba da osnuju porodicu. On ispada da ima veće pravo - jada se Biljana.

Biljana se nada da će tužilaštvo, koje je u završnoj reči tražilo kaznu zatvora od osam godina, da uloži žalbu.

- Tužilaštvo je tražilo osam godina. Nekako bih prihvatila i osam godina, ali tri ne mogu jer će izaći za godinu dana. Pozvaću sud i reći ću ne mora da služi ni te tri godine, neka bude odmah slobodan. Ovo je kazna za mene a ne za njega - veli Biljana.

Milojević je u potpunosti priznao krivicu za saobraćajnu nesreću, što mu je, uz iskazano žaljenje i raniju neosuđivanost uzeto kao olakšavajuća okolnost, dok je otežavajuća činjenica bila to što je bio pijan za volanom, iako je po zanimanju profesionalni vozač.

Prešao u suprotnu traku i izazvao saobraćajnu nesreću

Optužnicom VJT Niš koju je sud prihvatio I u skladu sa njom izrekao prvostepenu presudu za saobraćajnu nesreću, navodi se da je nakon izlaska iz krivine koje se pruža udesno, Milojević izgubio kontrolu nad vozilom marke “golf” i prešao na levu kolovozu traku namenjenu za kretanje vozila iz suprotnog smera i tom prilikom prednjim desnim delom svog vozila udario u prednji levi deo putničkog motornog vozila marke “golf” kojim je upravljao Milijić, koji se kretao desnom kolovozom trakom iz pravca Niša ka Aleksincu.

Vladica Milijić je u udesu zadobio teške povrede glave, mozga, jetre, prelom grudne kosti, obostrani prelom rebara, višestruki prelom leve butne kosti i druge povrede koje su su vreme nastanka svojim zbirnim dejstvom predstavljala tešku telesnu povredu opasnu po život. Od zadobijenih povreda je preminuo istog dana oko 10.50 časova na odeljenju reanimacije u UKC Niš.

Stravičan prizor na mestu pogibije vozača

Na mestu na kojem se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo vozač, zatekao je stravičan prizor. „Golf“ kojim je upravljao Milijić nalazio se u jarku kraj puta sa potpuno smrskanim prednjim delom vozila, dok je automobil kojim je upravljao Milojević ostao na kolovozu. Milijić je od zadobijenih povreda preminuo u UKC Niš nakon čega je Milojević uhapšen i osumnjičen za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

