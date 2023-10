OTAC ME DOZIVAO IZ SMRSKANOG AUTOMOBILA, GLEDALA SAM KAKO SE MUČI: Strašna ispovest medicinske sestre iz Niša, preživela je pakao

"Moj otac je molio za pomoć iz smrskanog "golfa", a ja nisam mogla da mu pomognem. Mogli su da ga izvuku samo vatrogasci, jer su mu noge bile zaglavljene u kolima. Svojim očima sam gledala patnju kroz koju je prolazio u tom automobilu", jecajući govori medicinska sestra Nevena Mitrović opisujući dramatične trenutke neposredno nakon sudara u kome je zadobio teške povrede zbog kojih je preminuo njen otac Vladica Milijić (62) iz Draževca kraj Niša.

Sudar dva "folksvagena" na putu Gornja Toponica-Draževac dogodio se 29. septembra oko osam sati ujutru, a Milijić je preminuo tri sata nakon toga u Univerzitetskom kliničkom centru.

Istog dana Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su M. M. (29) iz okoline Aleksinca zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Nevena Mitrović kaže da se njena majka, sestra i ona, nadaju da će vozač dobiti maksimalnu kaznu, s obzirom da je M.M. profesionalni vozač, a vozio je pod dejstvom alkohola i nakon udesa nije pružio pomoć njenom ocu.

"Ništa ne može vrati meni i sestri oca, a majci supruga, ali kazna može da bude opomena za sve one koji sedaju u automobil, a pili su alkhol. Nedela na putu moraju da se skupo plaćate da bi ih bilo manje", istakla je Mitrović.

Ona je kazala da je dan u kome se ugasio život njenog oca i potpuno izmenili živote njegovih najbližih, počeo uobičajnim poslovima i odlaskom njenih roditelja od Draževca do Gornje Toponice gde drže prodavnicu za prodaju prehrambenih proizvoda.

"Moja majka je radila u radnji, ali je otac svakog jutra vozio tamo jer ona ne vozi, a i da bi joj pomogao oko prijema robe i faktura. Nakon toga bi se vratio Draževac jer je tamo čuvao stoku i bavio se poljoprivredom. Tako je bilo i tog nesrećnog dana. Krenuo je iz radnje, ali se setio da je zaboravio hleb pa se vratio da ga uzme. Seo je u kola i pošao ka kući, ali na putu ka Draževcu, posle jedne oštre krivine na njega je direktno naleteo M.M. svojim "golfom". Od siline udara, očev automobil je potpuno smrskanog prednjeg dela završio pored puta, a automobil tog mladića je ostao na kolovozu", rekla je Mitrović.

Samo par minuta nakon što se saobraćajna nesreća dogodila, dodala je, ona je za to saznala i požurila na mesto sudara.

"Došla sam do radnje mojih roditelja jer sam se vraćala iz noćne smene. Odmah sam zamolila komšiju da me odveze do mesta nesreće, tako da sam tamo stigla pre Hitne pomoći i vatrogasaca. Dotrčala sam do automobila i zatekla oca u smrskanom vozilu. Molio je da mu pomognem jer ga je sve bolelo, a najviše noge, ali nikako nisam mogla, potkolenicu su mu bile pritisnute. Ne mogu da opišem svoj očaj u tim trenucima, jer sam gledala kako se muči. Pretpostavila sam da, pored povreda nogu i butnih kostiju ima i povrede unutrašnjih organa i unutrašnje krvarenje. Za sve to vreme, dok nisu došle Hitna pomoć i policija mladić koji je skrivio udes sedeo je u svom automobilu. Nije prišao da pita da li može nešto da pomogne. Jeste on imao neke manje povrede, ali bio je na nogama", kazala je Mitrović.

Prema njenim rečima, agonija se nastavila i kada su došli vatrogasci jer su sa teškom mukom izvukli njenog oca iz automobila.

"Ne znam koliko je to minuta trajalo, ali se meni činilo kao večnost. Već tada sam videla da je otac promenio boju kože, videla sam da je jako loše, ali opet sam se nadala da će se izvući. Međutim, preminuo je u Urgentnom centru, posle tri sata patnje. Obdukcija će pokazati koje je povrede imao, ali verujem da su brojne. Očevidac nesreće, čovek koga je M.M. svojim "golfom" pretekao je kazao da je mladić vozio brzo, da ga je pretekao, a onda krivudao po putu, prešao na suprotnu stranu i direktno udario u vozilo mog oca. Tako je nastradao na putu kojim je prošao nebrojeno puta do tada i čiji je svaki pedalj poznavao", kazala je Mitrović.

Nesreća je, dodala je, unesrećila i roditelje mladića koji je skrivio udes, koji su igrom slučaja poznavali njenog oca i koji su došli da porodice da izjave saučešće.

Posle policijskog zdražavanja od 48 sati, Viši sud u Nišu je odredio je M.M. pritvor od 30 dana i Više javno tužilaštvo ovih dana radi na prikupljanju dokaza i utvrđivanja okolnosti pod kojima se udes dogodio.

