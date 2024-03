POSLUŠAJTE POSLEDNJU GLASOVNU PORUKU NESTALE ANE KNEŽEVIĆ: Ovim rečima se javila drugarici, a onda nestala! OVO je pobudilo sumnju

Španska policija, koja od početka februara traga za američkom državljankom Anom Knežević, razgovarala je sa najmanje dva muškarca sa kojima je nestala žena imala kontakt putem aplikacije za upoznavanje neposredno pre nego što joj se izgubio svaki trag.

Ana Knežević nestala je 2. februara u Madridu, u koji je otišla nakon burnog razvoda sa Srbinom nastanjenim u Majamiju Davidom Kneževićem. Zbog burnog razvoda i po svemu sudeći nesuglasica oko podele imovine, Ana je odlučila da početkom februara ode u Španiju kako bi odmorila od svega. Međutim, Aninoj prijateljici Sani Ramo kobnog dana stigle su poruke koje su bile alarm da se sa Anom nešto dogodilo.

Reč je o porukama koje su sa Aninog telefona poslate na brojeve telefona dve njene prijateljice, jedna je bila na španskom, jedna na engleskom. Ana je odlično govorila oba jezika i njene prijateljice su odmah primetile da nešto nije u redu zbog stila na kom su napisane poruke. Nestala žena nikada nije koristila znakove, a rečenice su delovale kao da su prevedene putem guglovog alata za prevođenje teksta.

foto: Printscreen/Društvene mreže

U tim porukama Ana navodno obaveštava prijatelje da je, dok se vraćala sa terapije, na ulici upoznala muškarca kog opisuje kao divnog, te da će otići u njegov letnjikovac na dva sata vožnje od Madrida.

„Da Ana sretne nepoznatu osobu i nestane bez traga, to je nemoguće. Odmah sam joj rekla da mi pošalje lokaciju i da mi objasni šta se događa. Pošto mi se nije javljala do nedelje lično sam kontaktirala policiju u Madridu, gde sam i došla 8. februara. Policija je saopštila da je sudija odbio njihov zahtev da se pristupi njenom stanu i telefonskoj evidenciji, rekavši da bi ovo mogla biti samo nestala osoba, da to ne shvataju ozbiljno“, rekla je Ramo ranije za Daily mail.

Inače, pored ovih poruka, Ana je pre nestanka svojoj prijateljici poslala i glasovnu poruku:

„Hej, dobro jutro. Probudila sam se, bila sam u teretani, sredila stan i kupiću sredstva za čišćenje. Sredila sam kosu i nokte, kako si ti? Nedostaješ i ti meni, ćao“, čuje se na glasovnoj poruci koju je emitovao News Nation.

Poruku možete poslušati u snimku ispod, na 1.39 minutu.

Po svemu sudeći reč je o uobičajenim stvarima o kojima su drugarice jedna drugu izveštavale, zbog čega su tekstualne poruke koje su kasnije stizale, probudile sumnju.

Muškarac sa kacigom

Sumnje da je Ana odvedena protiv svoje volje dodatno je podgrejao podatak da je nepoznati muškarac, u danu kada je Ana poslednji put viđena, bio u njenoj zgradi, te da je crnim sprejem preškrabao kameru na ulazu. Policija je otišla do Aninog stana, ali je nije tamo zatekla. Zatekli su stan zaključan spolja i bez tragova borbe ili nasilnog ulaska. Unutra su takođe pronašli Anin pasoš, laptop i druge stvari.

Bila u braku sa Srbinom

Slučaj nestale žene zaintrigirao je srpsku javnost posebno jer se radi o devojci koja je bila udata za Srbina. Kako je njena prijateljica ispričala za medije u Sjedinjenim Američkim Državama, pokušala je da kontaktira muškarca, ali je on navodno odbio da pomogne u potrazi za Anom. Kada su mediji opširnije počeli da govore o njihovom razvodu, velikoj imovini koju treba podeliti i nesuglasicama među bivšim supružnicima, ali i tome kako Srbin nije želeo da se uključi u potragu u Španiji, oglasio se i njegov advokat.

Kurir.rs/Nova

Preneo: R.J.