MENJAJU LOKACIJE KAD GOVORE GDE JE TELO, PRECIZNO OPIŠU SVE, A TAMO NEMA NIČEGA: Gnusno ponašanje uhapšenih Srđana i Dejana

O slučaju ubistva Danke Ilić, devojčice koja je nestala 26. maja u mestu kod Bora Banjsko polje, oglasio se načelnik Uprave kriminalističke policije Ninoslav Cmolić koji je ispričao da osumnjičeni za ovaj zločin otežavaju istragu time što precizno daju lokacije gde su zakopali Dankino telo, a onda tamo nema ničega.

Na pitanja zašto, kad su već sve prizvali, ne kažu gde je telo male Danke za kojim se traga sve vreme on kaže da nema racionalnog objašnjena za njihovo ponašanje i da su više puta dali precizne lokacije na kojima dete nije pronađeno.

foto: MUP Srbije

- Nažalost je moguće da je nešto gadno utađeno sa njenim telom. Razmišljaju "dobro, prihvatiće da je ubio i sklonio", ali ako je uradio nešto monstruozno pa ga to sad muči ili ima neku psihičku blokadu. On menja lokacije, kada nam govori gde je telo, precizno opisuje, mi odemo, nema ništa. Ne znam da li se igra sa nama, kao da mu se ličnost s vremena na vreme menja - kaže Cmolić i dodaje:

- Po kom osnovu ce im se suditi zavisi od tužilastva, sad su osumnjičeni za teško ubistvo, ali kvalifikacija može da se menja. Mi za sada nemamo telo, a telo bi pomoglo da utvrdi kako je dete tačno nastradalo. Mi nastavljamo da radimo...

Cmolić za Informer TV dalje nastavlja da osumnjičeni jako hladno pričaju o samom zločinu, kao i o tome gde se telo devojčice nalazi.

Ninoslav Cmolić foto: Printcsreen/RTS

- Nijednog momenta nisu rekli da im je žao. Hladno pričaju o tome, kao da se ništa nije dogodilo. Ja 20 i nešto godina aktivno radim, gledao sam monstruozne stvari, ali kad se govori o razgovoru sa osumnjičema ovako nešto još nismo videli - kaže načelnik UKP i dodaje:

- Sad ćemo tražiti i pomoć strucnih lica, da vidimo kojim putem da im priđemo. U ovom slučaju sve što je moglo da krene naopako, krenulo je... Za Beč smo se nadali, ali ko smo mi da kažemo da to nije to, ako majka kaže "da, to je moje dete". Imali smo pomoć kolega, sve je išlo u tom pravcu da ćemo je pronaći i onda se desi sasvim neočekivani obrt.

Za njeno ubistvo, da podsetimo, osumnjičeni su Srđan Janković (50) iz sela Luka i Dejan Dragijević (50) iz sela Zlot, inače kolege iz JKP "Vodivid", koji su je udarili službenim vozilom. Kako se saznaje Janković je bio na mestu suvozača, dok je Dragijević vozio.

