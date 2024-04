ŠTA JE MAJKA DRAGIJEVIĆA URADILA SAZNAVŠI ZA SMRT SINA: Brat osumnjičenog za Dankino ubistvo danas trebalo da bude saslušan (FOTO)

Majka braće Dragijević - Svetlana - nakon što je primila vest da joj je sin Dalibor preminuo, otišla je do komšinice, a naša ekipa uspela je i to da zabeleži, s tim da se ona brzo vratila do kapije svog doma gde već polako pristižu komšije iz sela Zlot kako bi izjavili saučešće.

Dalibor Dragijević (40), osumnjičen da je, zajedno sa ocem Radoslavom, pomogao bratu Dejanu da premesti telo svirepo ubijene Danke Ilić, preminuo je rano jutros u Policijskoj upravi u Boru.

Kako je Kurir nezvanično saznao, Dalibor je preminuo od posledica infarkta uprkos brzoj reakciji i policajaca i lekara.

O događaju je odmah obavešteno Više javno tužilaštvo u Zaječaru koje je naložilo obdukciju na Institutu za sudsku medicinu u Beograd.

Dalibor je, zajedno sa ocem, juče priveden u Policijsku upravu Bor i danas je trebalo da bude saslušan.

Ispred kuće Dragijevića u selu Zlot ekipa Kurira zatekla je trojicu policajaca i Hitnu pomoć. Oni su bili tu kako bi majci saopštili da je Dalibor preminuo.