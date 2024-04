"IMA DOKAZA! I MATERIJALNIH I LIČNIH I BEZ TELA" Brkić iz MUP: U trenutku kad ih je otac pitao, mala Danka bila je u kolima pozadi

BEOGRAD - Ima dokaza! Ima dokaza i materijalnih i ličnih koji potkrepljuju priznanje i o njima ne mogu da govorim. O njima će Tužilaštvo da vodi računa kao i na koji će način izaći s njima u javnost, kao i o njihovom dokaznom kredibilitetu, naglasio je državni sekretar MUP Željko Brkić u jutrošnjem televizijskom gostovanju uživo na temu slučaja koji već dve nedelje potresa Srbiju.

On je jutros na TV Happy govorio o potrazi za telom malene Danke Ilić (2) iz Bora koju su u danu nestanka, 26. marta u Banjskom polju, svirepo ubila dvojica radnika borskog Vodovoda koji ni do dan-danas ne žele da otkriju lokaciju gde su ga sakrili.

- Ta činjenica da ne postoji telo ni na koji način ne uskraćuje mogućnost suda da u skladu sa drugim dokazima i drugim saznanjima donese presudu - rekao je Brkić pojasnivši kakvu snagu ima priznanje dato pred javnim tužiocem, te u policijskom prisustvu kada je tu prisutan i branilac osumnjičenih.

"Sama činjenica da tela nema, to je fraza iz romana" - Sama činjenica da tela nema, to je fraza iz romana koja nije održiva. Mi imamo direktne veze koje njih spajaju sa zločinom. Ovde se ni u kom slučaju ne može raditi o običnom ubistvu, ovo je teško ubistvo jer se radi o detetu i za to je predviđena doživotna kazna zatvora. Ko im je pomogao, kako su premestili telo, okolnosti, sve će se to utvrditi. Sva pitanja koja javnost intrigira, dobiće odgovor kad se za to steknu uslovi - rekao je Brkić.

On je ponovio hronologiju u danu nestanka male Danke - sve od trenutka kada je majka došla na porodično imanje, slikala decu, slike slala suprugu, starijem detetu otišla po vodu, te momentu kad je shvatila da ćerkice nema i pošla u potragu, te pozvala muža. On je ponovio da je majka u daljini videla čoveka pored belog automobila za koji će se potom ispostaviti da je to službeno vozilo osumnjičenih.

Da li je kamera snimila trenutak udara? - Da li je kamera snimila trenutak udara i kako stavljaju telo pozadi, o tome ne mogu da govorim - rekao je Brkić odgovarajući na pitanje voditelja.

U trenutku kad ih je otac zaustavio i pitao, mala Danka bila je u kolima pozadi

Na pitanje da li je u istrazi nesumnjivo utvrđeno da je mala Danka bila u kolima osumnjičenih u trenutku kada ih je njen otac zaustavio i pitao da li su videli devojčicu, a oni hladnokrvno odgovorili ne, Brkić je rekao da jeste.

Nestanak Danke je prijavljen policiji u 13.45, a otac ih je sreo u 13.57 časova.

Podsetimo, telo malene osumnjičeni su prvo odbacili na lokalnu deponiju a onda se jedan od njih vratio i premestio ga na dosad nepoznatu lokaciju. Iako su na saslušanju obojica priznali najteže krivično delo, sada nijedan od njih ne želi da kaže gde je telo kako bi se okončala agonija porodice, a nedužno dete dobilo dostojanstvenu sahranu i oproštaj koji zaslužuje. Jedan od dvojice osumnjičenih sad se brani i ćutanjem.

