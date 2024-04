ŠTA SU OTKRILE BAZNE STANICE U POTRAZI ZA TELOM DANKE Policija napravila detaljnu rekonstrukciju - jedna stvar i dalje MISTERIJA

Potraga za telom nestale dvogodišnje devojčice Danke Ilić iz Banjskog Polja, kod Bora, nastavljana je i danas, sedmi dan od kako su osumnjičeni radnici JKP „Vodovoda“ Dejan Dragijević i Srđan Janković priznali ubistvo deteta. Policija je tokom istrage proveravala sve bazne stanice koje su i pomogle u hapšenju osumnjičenih i vezale ih za mesto zločina, međutim, one nisu pomogle i u potrazi za telom deteta.

Od kako je devojčica Danka Ilić nestala 26. marta u Banjskom polju, prema rečima ministra Gašića, registrovano je 46.000 logova telefonskih brojeva. Analize su pokazale da su bazne stanice zabeležile da su se telefoni osumnjičenih u kritično vreme nalazili u Banjskom polju, odnosno mestu na kom se devojčici izgubio svaki trag.

„S tim u vezi zabeleženo je i kada i gde su se kretali osumnjičeni i to u tih kobnih 40 minuta koliko je Danka bila u Banjskom polju gde je stigla sa majkom i bratom, dok je nisu ubili i bacili na deponiju“, objašnjava izvor.

Dvojica osumnjičenih su, prema ranijim saznanjima portala, od prvog dana bili „na radaru“ policije.

„Prateći bazne stanice, policija je utvrdila kretanje službenog vozila „Vodovoda“, koje takođe ima i GPS, te je policija naknadno uspela u potpunosti da rekonstruiše kretanje tog automobila. Naknadno su pronađeni tragovi krvi za koju je utvrđeno da pripada Danki Ilić“, kaže izvor.

I prethodnih dana, tačnije u danima od kako se traga za telom dvogodišnjeg deteta, policija je detaljno rekonstruisala, na osnovu baznih stanica, kretanje osumnjičenih – od momenta nestanka devojčice do momenta hapšenja osumnjičenih za teško ubistvo.

„Svaki detalj koji je ukazivao i usmeravao na njihovo kretanje tih dana smo proverili, ali nažalost, telo deteta nismo pronašli. Pregledali smo lokacije na osnovu baznih stanica, ali ni to nije dalo rezultata. Proveravane su lokacije i na osnovu njihovih reči, ali i reči brata jednog od osumnjičenih, ali ni tada nije bilo rezultata. Telo deteta nismo pronašli. Sada pretražujemo svaki pedalj Banjskog polja i okoline, rejon Lazarevog kanjona, Zlotske reke i Lazareve pećine, selo Zlot i Luke“, istakao je izvor.

Državni sekretar MUP-a, Željko Brkić istakao je danas da policija neumorno traga za telom dvogodišnje Danke.

„Ovo je zaista bolna tema za čitavo društvo, dosta je bilo spekulacija o tom monstruoznom zločina. 4. aprila smo suočeni sa istinom da dete nije živo, tada su sve naše nade potonule da ćemo dete živo naći. Neumorno tražimo telo Danke Ilić. Oni su premestili telo, ali sve će to biti utvrđeno. Sama činjenica da tela nema, to je priča iz romana. Mi imamo direktne veze koje njih spajaju sa zločinom. Ovde se ni u kom slučaju ne može raditi o običnom ubistvu, ovo je teško ubistvo i za to je predviđena doživotna kazna. Ko im je pomogao, kako su premestili telo, okolnosti, sve će se to utvrditi. Sva pitanja koja javnost intrigira, dobiće odgovor“, istakao je državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova.

Pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) iz Beograda i Bora danas su detaljno pregledali okolinu kuće Dejana Dragijevića, osumnjičenog za ubistvo male Danke.

Inspektori pregledaju okolinu, dok pripadnici Sektora za vanredne situacije i dalje pregledaju potok koji je u blizini. Pretražena je i jama iznad kanjona, doboka 70 metara.

Dvogodišnja Danka Ilić nestala je 26. marta na porodičnom imanju.

Nakon 10 dana potrage i detaljnih provera svih tragova i informacija, policija je uhapsila dva 50-godišnja muškarca iz Bora, osumnjičena za ubistvo, i oni su sprovedeni u Više javno tužilaštvo u Zaječaru na saslušanje.

Reč je o radnicima „Vodovoda“, kojima je određen pritvor do 30 dana. Na teret im se stavlja krivično delo – teško ubistvo u saizvršilaštvu.

Tužilaštvo je saopštilo da je Dejan Dragijević priznao zločin, dok se Srđan Janković branio ćutanjem. Uhapšeni su otac i brat jednog od osumnjičenih zbog sumnje da su pomogli da se telo premesti na za sada nepoznatu lokaciju. Brat osumnjičenog za ubistvo, Dalibor Dragijević preminuo je u Policijskoj upravi u Boru.

