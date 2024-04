ZBOG OVOG PRAVA OSUMNJIČENI NE MORAJU DA SARAĐUJU! Advokati izneli šok tvrdnje: Koje su političke posledice uvođenja smrtne kazne?

Slučaj male Danke Ilić koji je od samog početka obavijen velom misterije još uvek nije zatvoren, a osumnjičeni za njeno ubistvo dodatno komplikuju situaciju jer ne žele da kažu gde su sakrili posmrtne ostatke.

Na terenu u Borskom okrugu, i danas traje potraga za telom devojčice, a telo se traži i u bunaru na imanju osumnjičenog.

Gosti jutarnjeg programa "Redakcija" na Kurir televiziji koji su diskutovali o ovoj temi bili su Željko Simić, advokat, Nemanja Todorović, advokat i Dragana Ivanović, psiholog.

Todorović je komentarisao koliko dugo potraga za telom može da traje:

- Pa ona ne mora nikada ni da se prekine, sve dok postoje tragovi, indcije, ona može trajati zauvek, možda se samo privremeno, faktički može zaustaviti, odnosno do pronalaska novih tragova. Obaveza policije je da po nalogu tužilaštva nađe telo, to je ono što bi trebalo da se desi. To telo, na žalost preminule devojčice, važno je zbog moralnog pijeteta porodice, to je ključna stvar, a drugo da bude i dokazno sredstvo. Iz policije su upravu, to telo može, a i ne mora da pružiti određene dokaze, zavisi u kakvom stanju bude pronađeno. Poenta je da telo ima dokaznu snagu. Ona se traži na hiljade lokacije, a to je samo jer postoje tragovi na određenim lokacijama.

Simić je analizirao ponašanje osumnjičenih, s obzirom da su rekli šta se dogodilo, ali nakon toga uopšte nisu sarađivali sa policijom:

- Skoro sam siguran da ne znamo pravi tok istrage i toga šta je prikupljeno od dokaza, a šta ne. Jedina činjenica je da su sva lica koja su osumnjičena su u krvnom srodstvu, pa oni nemaju obavezu da svedoče protiv svog krvnog srodnika, do jasnog stepena postoje jasna pravila o tome. Od tih svedoka, srodnika, ne može se očekivati, osim ako on to ne insistira, da se sazna podatak koji je inkriminišući za glavne osumnjičene. Ovde je telo elementarna stvar za razliku između teškog ubistva i nekog drugog krivičnog dela, možda iz oblasti saobraćaja, a razlike u kaznama su drastične, da se utvrdi da li je devojčica preminula u trenutku udarca automobila ili naknadno. To naknadno može da bude nekoliko stvari, a jedan od tih je svirepo ubistvo, ako je tačno ono što se priča. Tužilaštvo može da modifikuje kvalifikaciju čak i na glavnom pretresu.

Ivanović je tumačila odsustvo empatije pri udarcu automobila u telo dvogodišnje devojčice:

- Postoji više načina za tumačenje toga, možda su stvarno bili u stanju šoka i nisu znali šta rade, ali to zavisi od njihovog profila ličnosti. Dakle, trebalo bi sačekati istragu i šta će biti krajnji izveštaj. Ovih dana, koliko već traje, mnogo je informacija, ali i dezinformacija koje zbunjuju ljude i stvaraju atmosfere straha.

Todorović je komentarisao zahtev o uvođenju smrtne kazne:

- Ukidanje smrtne kazne je nešto što se zove civilizacijska tekovina, to je kao kada bismo vratili kamenovanje. Postoji i politički aspekt, ako uvedemo smrtnu kaznu, slobodno možemo da se ispišemo iz Saveta Evrope. Naša kandidatura za EU bi bila zaboravljena, ne možete imati sankciju smrtne kazne po standardu EU. Smrtna kazna je nasilan prekid života kao posledica primene zakona, jedini ko može da uzme život nečiji jeste država jer ona ima monopol sile da to izvrši i da bude legalan akt. Kod nas se to dešava uvek kada su tragedije, ja to smatram ne korektnim političkim ponašanjem.

