PREOKRET! DANKIN UBICA TRAŽI NOVOG ADVOKATA, EVO ŠTA TO ZNAČI: Zaječarsko tužilaštvo očekuje da Srđan Janković progovori

Srđan Janković (50), koji se sumnjiči da je vozio službeni automobil JKP "Vodovod" kojim je 26. marta u Banjskom polju udarena Danka Ilić (2), a koji se kao i drugi osumnjičeni, Dejan Dragijević (50), nalazi u pritvoru do 30 dana, do sada se u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru branio ćutanjem. Međutim, kako Kurir saznaje, sada je došlo do preokreta u njegovom razmišljanju i očekuje se opravdano da će on umesto ćutanja sve ispričati nadležnima.

- Danas je Srđan Janković otkazao svom advokatu punomoćje jer ne želi da ga on više brani. Očigledno je da je nezadovoljan njegovim savetima i načinom branjenja pred nadležnima. Janković je zatražio da mu se dodeli advokat po službenoj dužnosti. To nas je iznenadilo jer se retko dešava da usred saslušanja osumnjičeni zatraži promenu advokata - saznajemo u tužilaštvu.

Za sada se ne zna koji će advokat biti dodeljen Jankoviću, ali će se do sutra to rešiti.

- Dalja procedura je takva da sledi razgovor novog advokata sa osumnjičenim Jankovićem. S obzirom na tok saslušanja, apsolutno svaki advokat će mu savetovati da prestane odbranu ćutanjem jer je za samog Jankovića bolje da ispriča sve što zna. Imajući u vidu da je Dragijević priznao da je lično on zadavio devojčicu golim rukama, to je automatski oslobodilo sumnje da je direktni ubica baš Janković. Zatim, da je Srđan Janković bio zadovoljan odbranom ćutanja sigurno ne bi otpustio svog advokata. Ubeđeni smo da je pitanje trenutka kada će Janković dobrovoljno izneti svoju odbranu u tužilaštvu. Nadamo se da postoji mogućnost i da otkrije gde je telo malene Danke - nezvanično saznajemo od nadležnih.

Ukoliko se obistini predviđanje tužilaštva, očekuju se novi momenti u istrazi nakon što Janković ispriča svoju verziju dešavanja tog kobnog dana.

Podsetimo, danas su u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru kao svedoci saslušani Ivana i Miloš Ilić, roditelji ubijene devojčice. Oni su svedočili u prisustvu dvojice okrivljenih. Svedočenje roditelja bilo je potresno, otac i majka su plakali.

Danka Ilić (2) nestala je 26. marta u Banjskom polju, gde je iz Bora došla sa mamom i starijim bratom. Cela Srbija je tragala za Dankom sve do 4. aprila kada je policija uhapsila Srđana Jankovića iz sela Luka i Dejana Dragijevića iz sela Zlot. Oni se terete za teško ubistvo u saizvršilaštvu.

