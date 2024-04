UBICE MALE DANKE "NADGLEDAJU" SASLUŠANJE SVEDOKA U TUŽILAŠTVU: Evo zašto je to otežavajuća okolnost ovog jezivog slučaja

U Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru u jeku je saslušanje svedoka u slučaju ubistva male Danke Ilić. Međutim, svedoci se saslušavaju u prisustvu dvojice osumnjičenih za ubistvo, Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića koji se iz određenog 30-to dnevnog pritvora dovoze u zgradu Tužilaštva.

Janković i Dragijević foto: Nemanja Nikolić

-Obojica osumnjičenih za teško ubistvo prisustvuju svim svedočenjima svedoka. Osumnjičeni po zakonu imaju to pravo i oni su ga iskoristili. Zbog toga gledamo da ubrzamo saslušanje svedoka jer da Janković i Dragijević nisu zahtevali da budu prisutni, oni bi već bili upućeni na psihijatrijsko veštačenje u Beograd. Ovako, moraju biti ovde dok se svi svedoci ne saslušaju. Očekujemo da to bude u što kraćem roku jer nam otežava rad to što nemamo rezultat njihovog psihijatrijskog veštačenja – saznajemo nezvanično u tužilaštvu.

Svedoci se, saznajemo, uopšte ne osećaju prijatno u prisustvu ubica. Ulazeći i izlazeći iz sudnice, svedoci skreću pogled, gledaju u pod samo da im se dvojica osumnjičenih ne nađu u vidokrugu.

Danka Ilić foto: Printscreen/Tik Tok

-Da, svedocima je očigledno, u najmanju ruku, neprijatno. Ne sumnjamo u istinitost izjave svedoka, ali oni su prisiljeni da govore pred osumnjičenima za teško ubistvo sa kojima su se družili, pili kafu, ne sumnjajući za šta su ovi sve sposobni. Inače, od svedoka uglavnom tražimo tačno vreme i mesto njihovih kretanja i šta su sve videli. Ostalo nije za javnost – saznajemo u tužilaštvu.

Sutra će biti saslušani još pet ili šest svedoka. To su komšije i kolege sa posla, radnici zaječarskog Vodovoda.