"JA SAM UBIJENA ŽENA! OKRIVLJENI JE MONSTRUM!" Odloženo suđenje KUVARU za ubistvo PILOTA u Jakovu! Evo i zbog čega

U Višem sudu u Beogradu danas je odloženo suđenje kuvaru Đuri Nikoliću (25) zbog sumnje da je 29. maja 2022. iz kalašnjikova ubio pilota Vuka Jolovića (30) ispred svoje kuće u Jakovu, jer spisi predmeta nisu vraćani iz Apelacionog suda u Beogradu, gde su poslati po žalbi odbrane na produženje pritvora okrivljenom.

Na današnjem suđenju bilo je planirano da budu saslušani veštaci, koji su uradili psihijatrijsko-psihološko i DNK veštačenje, ali to je odloženo jer bez spisa suđenje ne može da se nastavi, tako da je to predviđeno da se uradi na sledećem ročištu.

ubijeni pilot vuk jolović foto: privatna arhiva

Inače, na prethodnom suđenju svedočila je majka žrtve Dragana Jolović koja je u potresnom svedočenju navela svoja saznanja o okrivljenom.

- Okrivljeni se predao dva dana posle ubistva, kada smo sahranjivali Vuka i nije na sebi imao nijednu ogrebotinu, niti modricu. Kako je to moguće, ako ga je, kako on kaže, Vuk toliko pretukao da se uneredio? To je laž što priča - rekla je na prethodnom ročištu Dragana, pa navela da je otac okrivljenog "glavni pokretač ubistva."

- On u pritvoru priča da je moj sin "prepolovljeni Vuk". Oni nemaju mrvu pokajanja, a sa ovog suđenja izlaze kao heroji. Javno pričaju da će Đura brzo izaći iz zatvora, da će dobiti nanogicu, da imaju veze u Apelaciji. Ja sam ubijena žena. Ubili su mi sina, nemam više sna i plašim ih se. Plašim se koga će sledećeg od nas da ubiju.

okrivljeni kuvar đura nikolić foto: Printscreen Facebook

Kako je potom navela, uplakana majka žrtve posle zločina postala je "psihijatrijski pacijent".

- Ovaj ovde me je doveo u situaciju da budem psihijatrijski pacijent, da ne mogu da budem kvalitetna majka i baba. On je odredio da moj Vuk za sobom ne ostavi potomka, da od njega nemam unuče. Vuk je bio delija, a Nikolići ga blate bez srama - rekla je na prethodnom ročištu Dragana i dodala:

- Okrivljeni je monstrum, čim je snimao kako maltretira momka na Savi. Nekom čoveku je u Jakovu slomio šake. Svi znaju da je nosio oružje. Pre pet ili šest godina je pucao na centru Jakova. Dolazila je policija i uzela čaure. Oni imaju jake kriminalne veze u Surčinu - ispričala je Dragana Jolović i navela da je okrivljeni Đura Nikolić nedavno u Centralnom zatvoru u Beogradu krstio dete svog prijatelja, gde se nalazi od hapšenja.

Tokom dosadašnjeg suđenja okrivljeni Đura Nikolić tvrdi da nije kriv, tačnije da je počinio ubistvo, ali da se to dogodilo iz straha i nakon dugogodišnjeg maltretiranja od strane žrtve i pojedinih članova njegove porodice.

- Priznajem da sam ubio Vuka, ali ne na način koji se navodi u optužnici. Video sam da Vuk ima pušku, a Kole (prim.aut. Miloš Mihajlović brat ubijenog i svedok zločina) pištolj. Znao sam da će me ubiti i morao sam da branim sebe i porodicu. Znam da sam uperio pušku u Vuka i tada sam čuo rafal. Kada sam začuo rafal bacio sam pušku. Ubacili smo Vuka u auto i odvezli su ga njegov brat i Kole. Danima sam lutao šumom, kasnije sam u policiji saznao da je Vuk mrtav. Sve bih dao na svetu da se ovo nije desilo - rekao je na početku suđenja okrivljeni.