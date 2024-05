"KUNEM TI SE, 1.000 PUTA POMISLIM NA TEBE U JEDNOM DANU" Potresna objava majke ubijenog Dalibora: Nešto u meni eksplodira...

Danijela Vujić, majka Dalibora Todorovića, koji je izgubio život u masakru u Duboni, svoje emocije deli na društvenim mrežama, upućujući potresne poruke svom nastradalom sinu. Njene reči svakodnevno odražavaju duboku tugu i neizmernu bol majke koja se suočava s nenadoknadivim gubitkom.

- Dođe mi tako, pa izgubim snagu za sve. Poželim da se osamim, da ćutim danima, da plačem, ili da vrištim. Samo da me niko ništa ne pita, da nikome ništa ne moram da objašnjavam. Dođe mi tako pa mi se sve skupi, i onda nešto u meni eksplodira i niko na svetu nije "prav". Niko mi ne treba. Niko me ne voli. Niko me ne razume. Dođe mi tako, pa izgubim snagu za sve, a moram da progutam i da radim ono što najviše mrzim: Da glumim da sam dobro iako se u meni sve na pola cepa od očaja i bola - objavila je na svom profilu skrhana majka.

Kako je istakla, teško je živeti bez osobe koju voliš, a znati da je nikada više nećeš videti - to je nepodnošljiva bol.

- Kunem ti se, hiljadu puta pomislim na tebe u jednom danu. I bar deset puta se nasmejem, pričajući sa tobom u mojim mislima. Nisam luda, bar mislim da nisam. To te samo zamišljam u svojoj sadašnjosti, jer nisi tu. A opet, jesi.. I niko pored mene nije stvarniji od tebe.. - objavila je neutešna majka Dalibora Todorovića.

Koliko je tuga za nesrećno nastradalim mladićem nemerljiva svedoči svaka napisana reč neutešne majke Dalibora Todorovića.

Maksimalna kazna za Blažića - 20 godina

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Smederevu podiglo je 18. oktobra prošle godine optužnicu protiv Uroša Blažića koji je 4. maja u selima Malo Orašje kod Smedereva i Dubona kod Mladenovca, pucajući iz automatske puške i pištolja ubio devetoro ljudi, od kojih je dvoje bilo maloletno, a pokušao da ubije još 20 ljudi od kojih je ranio njih 12.

Tog 4. maja ugašeno devet mladih života:

Dalibor Todorović, Kristina i Milan Panić ubijeni su u Duboni, nekoliko minuta pre toga masovni ubica Uroš Blažić ubio je u Malom Orašju Nemanju Stevanovića, Lazara Milovanovića, Marka Mitrovića, Aleksandra Milovanovića i Nikolu Milića, dok je Petar Mitrović u bolnici podlegao povredama.

Okrivljeni Uroš Blažić u vreme izvršenja krivičnog dela nije imao navršenu 21 godinu, zbog čega shodno odredbama Krivičnog zakonika njemu nije moguće izreći kaznu doživotnog zatvora, već kao maksimalnu kaznu, kaznu zatvora u trajanju od 20 godina.

