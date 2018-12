VLADIMIR VULETIĆ: Priština nije sigurna kao 2008. godine

Nije sporno da zemlje koje su priznale kosovsku nezavisnost u nekom narednom periodu očekuju da Kosovo dobije sve atribute državnosti, pa i vojsku, ali to može da postane problem za Albance, jer to sada rade bez koordinacije sa centrima moći na koje se oslanjaju, a oni to ne vole. Prištinske vlasti pokušavaju da ubrzaju stvari, osećaju neku vrstu nesigurnosti jer više nije tako izvesno ono što je bilo 2008, pa je moguće da će u toj nameri napraviti i neku grešku sa kojom ne bi bio saglasan NATO, a to bi za njih bio problem.



Vladimir Vuletić sociolog

Foto: Pritnscreen

Kurir

Autor: Kurir