FAMOZNO SVETISLAV BASARA: More marš u off

Zbog spleta nepredviđenih okolnosti, druga epizoda mini-serijala „Priče o političarima“ odlaže se za sutra, mada će i naša današnja kolumna u stvari biti priča o političarima. Ali hajde da razmotrimo kako je došlo do odlaganja.

U nedelju uveče sam po ustaljenom običaju bacio pogled na „Utisak nedelje“, pa sam - nakon što sam se uverio da na zapadu utiska nema ništa novo - svratio i do dalekog TV istoka, „Hit tvita“, da vidim šta se tamo sanja, a šta se događa, kad imadoh šta i videti - gosti u studiju Mićo Megatrend, određeni pravnik (kome sam zaboravio ime) i DM Palma. To je već bilo must see. Falio je samo Borat Agbatajev. Ali polako, uskoro će se i on pojaviti.

U ovdašnjem simboličnom poretku stvari pripuštanje Palme u „Hit tvit“ znači da DM još nije dibidus „pušten niz vodu“, nego niz „Hit tvit“, pa šta mu bog da. Osim toga, Mićo Megatrend je samo dan-dva ranije ispalio seriju teških optužbi o Palminim podvodačkim poslovima i danima. I to - gde - na Ðilasovom portalu Nova RS. Šesto čulo mi je došaptavalo da Mićovo pojavljivanje u Palminom društvu može značit samo jedno - da je u međuvremenu Megatrendu neko (tko li, bože) promenio mišljenje. Ubrzo se pokazalo da je šesto čulo bilo u pravu.

Hajdemo redom. Na prvo Bradićkino pitanje kako se izjašnjava po optužnici za podvođenje - guilty or not guilty - Palma je u maniru prekaljenog uvaljivača dubara izjavio da je kriv - Ðilas. Ima čovek toliko sumnjivih para, rekao je Palma - i nakon opsežene pretrage po nekom kovertu izvadio i pokazao faksimil prijave da je Ðido tukao ženu. Iz svih tih radnji je trebalo zaključiti da je Palma nevin.

Zvezdani trenutak „Hit tvita“ ipak je bila Palmina rečenica, koju će Saša Baron Koen zacelo uturiti u scenario za sledeći film serijala o Boratu. „Pa na jednoj mojoj proslavi je“ - uskliknuo je Palma s ljubavlju - „bio i predsednik Aleksandar Vučić sa ćerkom Milicom, mislite li vi da bih ja podvodio devojke pred Milicom“.

Posle takvog krunskog dokaza, zlim jezicima je ostalo samo da se pregrizu, a istražnim organima da u zatvor stave ili Palmu ili Mariniku, a oni neka odluče sami, ni po babu ni po stričevima. Onda je zasijao Mićo Megatrend izjavom da sa Palmom „nikada nije imao politički sukob“ - neki cinik bi rekao baš šteta, bio bi to sukob titana - i da je izjavu dao u afektu, ljutit što ga Palma vaktle na jednom od trandibala sa pevanjem i karanjem nije pripustio na glavnu sofru, pored Tadića (da, Borisa), nego ga je odgurnuo u tamu najkrajnju, za stočić za kojim je sedeo njegov parteigenosse Dačić (da, da, Ivica).

Palma očigledno nije bio obavešten da je Megatrendu neko promenio mišljenje, pa je u početku Miću streljao gnevnim pogledima, ali kad je Megatrend dibidus reterirao i štaviše se ponudio da bude glavni svedok odbrane, stara ljubav je nanovo procvetala, pa je Palma pohvalio Mićove univerzitete i ponovio da će stvar završiti tako što će u mardelju završiti ili on ili Marinika. Uveren da u mardelju neće završiti niko, tu sam pritisnuo spasonosno off.