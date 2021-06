FAMOZNO SVETISLAV BASARA: Sile sveta

Iskušenju da i on prozbori neku o crnogorskom usvajanju srebreničke rezolucije i masovnom ispisivanju iz Srba nije, kako vidim, odoleo ni Nj. s. Porfirije, koji je u besedi u crkvi u Sremčici blagoizjavio da je crnogorska vlast „izneverila mitropolita Amfilohija i stavila se u službu sila ovog sveta“, ali o tom ćemo potom.

Neki cinik bi mogao reći da stvar zapravo stoji obrnuto i da je počivši mitropolit izneverio poverenje vlasti, doduše usled više sile, jer je u međuvremenu premetnuo svetom.

Jedini je, naime, Amfilohije imao neupitni autoritet da rogove drži u jednoj vreći. Konačno, on je rogove i okupio (u granicama njihovih skromnih mogućnosti), organizovao i masovnim litijama im izvojevao izbornu pobedu. Novomitropolit Joanikije je u „srpskoj“ Crnoj Gori, fakat, uvažavan, ali nije nikakav politički autoritet.

Obrni, međutim, okreni, sve da je mitropolit poživeo još dugo godina - što bi bio bingo za teologiju, iako ne i za politiku - teško da bi ostvario svoj naum, kakav god on bio, imao je Amfilohije raznih kombinacija. I to iz juče pomenutog razloga - zato što s vlasti nije strmopizdio Borisa Tadića i DS, nego Mila Đukanovića i DPS.

Da su Tadić i DS bili upola odlučni, i da su znali šta hoće - kao što znaju Đukanović i DPS - Visoki Vučić bi se i u tom slučaju uspentrao na vlast, naprosto zato što su se JexS i DS svima već bili popeli na qwrz, iako su se - u raznoraznim alotropskim modifikacijama i u raznim triper kombinacijama - na vlasti održali svega dvanaest godina.

Sa vlasti su se strmopizdili upravo zato što im se vlast osladila - a brkovi im se omastili - pa su bili naumili da na vlasti ostanu još (najmanje) dvanaest godina. Problem je bio know how. Nisu znali kako to da ostvare. Pa su pribegli triper kombinacijama, koje su retko kad dobitne, osim kad dobiješ triper. Umesto da na vreme podviju repić, odu u opoziciju, da se pregrupišu i obnove demokratskostranačko gradivo, najpre su ušli u neprincipijelnu koaliciju s Dačićem, koji im je - gle čuda - „izneverio poverenje“.

Onda su se, da sve bude crnje i gore, zaputili starom stazom populističkih grešnika. Sledstveno su povadili iz naftalina - a u tome im je čaršija zdušno pomagala - već pomalo demodirane mantre o Srbima svima i svuda, o našem identitetu, suverenitetu (i debilitetu). Od 2009. do dana strmopizda, JexS i DS nisu radili ništa drugo osim što su na Vučićeve desetke nabacivali kečeve. Neki zli jezici kažu da su Tonga i Vučić JexS-a strmopizdili na operetski način - s tim sam donekle i saglasan - ali ne treba gubiti iz vida da se operetskim načinima strmopižđavaju samo operetski režimi.

Apropo patrijarhove kritike da se CG vlast stavila u službu sila ovog sveta napominjem da je to posao svake vlasti, koju - obri-okreni - strmopižđavaju i uspentravaju na vlast sile onog sveta.