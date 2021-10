REDAKCIJA KURIRA: Kokoške na auto-putu

Imamo za vas jednu vest, a vi je shodno svom političkom opredeljenju svrstajte u dobre ili u loše: Vučić će vladati dok mu ne dosadi!

Džabe idete na izbore. Ili, na srpskom: Gde ćeš, pile, pod kamion?

Ovo, naravno, nema veze s izbornim uslovima. Videli smo, evroparlamentarci su ih složili prema svojim standardima i zahtevima opozicije, ali Ðilasu ne valjaju, jer nigde ne piše da će on biti pobednik!

Propast opozicije na izborima je stvar suštinskija. Sujeverni bi rekli - sudbinska (a od sudbine ne možeš pobeći!), odnosno da je upisana u zvezdama, mada je istini bliže da je poraz srpskoj opoziciji upisan u genima. Politički nekorektno, ali precizno, na srpskom: rođena je falična.

Dragan Ðilas, Vuk Jeremić, Boško Obradović, Nebojša Zelenović, Zoran Lutovac... sve su to iza vrata svojih stanova, u privatnom životu, zdravi i pravi ljudi, u privatnim poslovima i te kako uspešni, u privatnom društvu možda su čak duhoviti, umeju da pričaju viceve i igraju karte... Možda Jeremić imitira Ðilasove razgovore sa ambasadorima tako da svi padaju pod sto od smeha. Kratko rečeno: ne bi čovek, naoko, rekao da im nešto fali. Ali u politici, na javnoj sceni, sve je to kilavi Radovan do kilavog Radovana!

Nisu potrebna istraživanja javnog mnjenja i ankete, dovoljno je pratiti medije koji se nazivaju „nezavisnim“, pa videti kakav tretman ovi političari imaju u njima. Odmah da kažemo, nikakav! Na njih se više ne računa, već se novi lider, „ličnost oko koje će se okupiti opozicija“, traži svuda unaokolo. Konkurs je stalno otvoren! Do sada su kao kandidati „koji mogu da pobede Vučića“ bili izvikivani Marinika Tepić, Vesna Rakić Vodinelić, Miodrag Majić, vladika Grigorije, pa razni glumci, lekari, a poslednji biseri u ovom nizu su Ivan Ivan Ivanović i Marko Vidojković.

- Ne dovodim u sumnju da li bih pobedio, pobedio bih sigurno. Mislim da politika nije toliko kompleksna kako je predstavljaju. U slučaju Srbije i Srba tek ne treba da bude kompleksna, jer su naši problemi ogromni i vidljivi - rekao je o predsedničkim izborima Ivanović za Nova.rs. A Vidojkovića je kandidovala profesorka prava Vesna Rakić Vodinelić, proglasivši ga „javnim glasom dela građanstva koji psuje predsednika“.

Zamislite da ste parketar i da po završenom poslu vlasnik stana s vrata baci pogled na ono što ste uradili, cokne jezikom i kaže: „Ivan Ivanović bi to bolje uradio!“ Ili: „Bolje da sam uzeo Marka Vidojkovića!“ Bilo bi ili on ili vi kroz prozor, takva uvreda se ne prašta! A Ðilas, Jeremić i ostala kompanija koja se igra Vučićeve opozicije - ništa!

Previše je od njih očekivati harakiri, ne moraju ni kroz prozor da skaču, ali red bi bio da izađu kroz vrata istorije i zakorače u zaborav.

Jok! Nadaju se još jednoj šansi.

Ali čekaju voz što doći neće... Jer sve dok oni i njihovi birači misle da „politika nije toliko kompleksna“ i da se na izborima pobeđuje galamom ili dekretom Evropskog parlamenta, na izborima nemaju šta da traže.

Kao ni kokoške na auto-putu...

P. S. Ovog petka pitanje za prof. dr Vodinelić: Kako vi lično, kao „deo građanstva koji psuje predsednika“, psujete predsednika? Kao Vidojković: „Pi*ka ti materina ona odvratna!“ (citat iz vašeg teksta na Peščaniku) ili „koloritnije“ i „gustioznije“ (pridevi vaši): „Pu*i ku***!“? Koja je psovka bliža intelektualnom habitusu univerzitetskog profesora i dame?