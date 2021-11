REDAKCIJA KURIRA: Ko se plaši bauka

Uprvom redu Komunističkog manifesta piše: „Bauk kruži Evropom - bauk komunizma!“, i varijacije te rečenice omiljene su kod kolumnista. „Bauk korupcije kruži...“, pa „bauk terorizma“, „bauk visokog pritiska“... Prosto, kao margarin, u sve se meša! Stoga ni mi nećemo odoleti.

Dakle: „Bauk kruži Beogradom!“

Sad se čitalac pita: Kakav bauk?, ali mi ponavljamo: „Bauk kruži Beogradom!“, i tu stajemo. Jer, nema kakav... Običan je. Prosto, „bauk“... Ulicama glavnog grada svake subote kruži bauk i plaši građanstvo - njegov srpski deo, tačnije - da će mu glave doći migranti, Jevreji, Hrvati, Albanci, vakcine, homoseksualci, vladike SPC... i svekolika vlast, one prošla i ova sadašnja.

Naravno, govorim o raspopu koji jednom nedeljno predvodi povorku - hm, kakvih? - ljudi. Predvodnik povorke (formalno „litije“, jer učesnici u njoj nose crkvene barjake i ikone) jeste građanin Antonije Davidović, u čijoj biografiji piše da je više puta hapšen i da je zbog „mnogobrojnih ekstremističkih ispada“ i lišen monaškog zvanja. A ljudi koji ga slede se već treću godinu ne mire sa potapanjem valjevske Gračanice i molitvama pokušavaju da isuše akumulaciono jezero ili izazovu zemljotres koji će crkvu izdići na površinu nekog novog sveta, jer takve promene ne bivaju bez potpunog razaranja postojećeg. Svima njima je, naime, zajedničko nezadovoljstvo sadašnjim stanjem na planeti i dele ubeđenje da ga treba praviti iz početka.

Stav je, načelno, legitiman: samo jedan u milijardu na Zemlji, otprilike, smatra da je sa njom sve u redu. Strogo gledano, ni pravo na rušenje postojećeg uređenja ne može im se oduzeti bez sudske odluke, i prethodnog hapšenja. Ali...

Ali njih niko ne hapsi, odnosno ne kažnjava, iako svake subote uveče flagrantno krše član 49 Ustava, koji izričito zabranjuje svaki vid izazivanja i podsticanja rasne, nacionalne, verske ili druge neravnopravnosti, mržnje i netrpeljivosti. „Na osnovu samog Ustava kažnjiva su dela i ponašanja kojima se izaziva ili podstiče rasna, nacionalna, verska ili bilo koja druga neravnopravnost, mržnja ili netrpeljivost“, kažu stručnjaci. I još napominju da od zabrane izazivanja rasne, nacionalne i verske mržnje nije dopušteno odstupanje ni u vreme vanrednog stanja ili rata, u kojem, hvala bogu, nismo i nećemo, daće bog, ni biti.

Dakle, trebalo bi, ali ne hapse. Možda zato što policija ima puno posla, pa ne stiže. Ali...

Opet „ali“!Policija, iz razloga nama nepoznatih, ali svakako po nečijem pisanom naređenju, svake subote obezbeđuje ovu povorku - ispred ide auto sa rotacijom i oslobađa joj put, i prati je sve do Skupštine, gde narečeni raspop počinje svoju orgiju mržnje. Istina, policijska patrola pre toga se odveze... i to je možda razlog što sve to traje tri godine i kusur. Drugovi plavi ne znaju šta se dešava.

Ozvučenje je loše, jedva se čuje na drugoj strani ulice...

Pa, gospodo, pošaljite nekog da se prošeta sutra uveče. Ne mora da se maskira u nosača barjaka. Dovoljno je da prošeta kuče kao običan građanin. Neka oslušne... Ne mora da zapisuje, mi smo ovim tekstom to učinili umesto njega.