FAMOZNO SVETISLAV BASARA: Uhvaćen u istini

Laganje je neotuđivo ljudsko pravo, ponekad, bogme, i obaveza. Kriminalci imaju pravo da lažu u svoju odbranu, političari imaju pravo da lažu i u odbrani i u napadu, ali zato postoje sudovi i „sudovi“ javnosti koji kriminalce i političare savatavaju u lažima.

Ako javnost prelešćena interesima guzice - a naša je eklatantno takva - nedremano ne hvata političare u lažima i mašćenjima, laži i mašćenja s vremenom postanu „zvanična verzija“. poput, recimo, laži o „zlatnom dobu srpske demokratije“ - 1903-1914 - koje je u suštini bilo poluvojna diktatura. I kralju su se tresle gaće pred Apisom.

Budući da je čovek u ozbiljnim godinama, neću reći da sam Vladetu Jankovića savatao u masnoj laži - koja preti da postane zvanična verzija - nego ću reći da sam ga uhvatio u istini.

„Sve je moglo biti drugačije“ - glagolji Vladeta u inkriminisanom intervjuu Vremenu - samo „da su demokratske stranke leve i desne orijentacije - DS i DSS - posle 5. oktobra uspele da nađu zajednički jezik i uspostave stabilnu demokratsku većinu. Međutim, suviše uticajnih faktora, a pre svega Služba, postarali su se da to toga ne dođe.“

Čitajući Vladetin solilokvij, građani Euromahale i Krugova Dvojke zacelo misle: kamo sreće da su DSS i DS uspele da nađu zajednički jezik i da uspostave stabilnu demokratsku većinu, drugu bismo mi pesmu danas pevali, onda će tu misao preneti potomcima s kolena na koleno, pa će „zvanična verzija“ glasiti da bismo živeli dugo i srećno samo da se „isuviše uticajnih faktora, a pre svega Služba, nisu postarali da do toga ne dođe“.

Čuj - služba koju DSS drži pod kontrolom se „postarala“ da ne dođe do dogovora. Masna istina, šta reći. Idemo dalje. „Stranka desne orijentacije“ DSS upravo je osnovana - po svemu sudeći uz pomoć Službe - s ciljem da uz sasluživanje Ćosićevih insajdera u DS-u kako zna i ume, svim sredstvima - uključujući i metke - zaustavi svaki pokušaj liberalizacije i demokratizacije Srbije.

Nikakvih pokušaja pronalaženja „zajedničkog jezika“ nije bilo. Nije ni trebalo da ih bude. Tu se radilo o apsolutnoj nekompatibilnosti političkih koncepcija i ljudskih karaktera. Bila je to, što reko Kjerkegor, situacija - ili-ili.

„Stranka leve orijentacije“ DS, sa Ðinđićem na čelu, potpomognuta još nekolicinom političkih persona dramatis, u naivnosti je mislila da se DSS-ov manevarski prostor može suziti političkim sredstvima. Avaj, sekta je našla načina da ga proširi.

To je razlog zbog koga sam u pretprošlogodišnjem intervjuu Novom magazinu nekom budućem Zoranu Ðinđiću - koji će se posle vladavine nekog Pol Pota, koji će naslediti Visoko Carstvije, neminovno pojaviti, kao što će se neminovno pojaviti i novi Koštunica - dao besplatan savet da u noći novog 5. oktobra novog Koštunicu zavede u jarak i da mu puca u potiljak. To će se, računam, dogoditi negde oko 2099. Vladeta ima pravni lek: može da se obrati onoj jedinici iz filma „Minority Report“ i da me prijavi za huškanje na budući zločin.