FAMOZNO SVETISLAV BASARA: ZAMRZAVANJE I ODMRZAVANJE

Kad god me pripadnici militantog desnog krila pajtaša iz moje kafanice - mi smo pluralistčka ekipa - stanu ubeđivati da je „zamrznut konflikt“ mudra strategija i da vreme „radi za nas“, obično im ovako kažem: „Idi u kasapnicu, kupi kilo najboljeg bifteka, stavi ga u zamrzivač, pa ga posle dvadeset godina odledi, ispeci i pojedi.“

Ako to ne upali (a nikad ne upali) - većina mojih kafanskih pajtaša bi smazala biftek i posle 50 godina zamrznutosti (pogotovo ako je džabe) - promenim taktiku pa kažem: „Hajde da se nađemo u februaru 2053. pa mi onda recite šta je vreme u međuvremenu uradilo za vas.“ To već malčice uzdrma čvrstinu uverenja mojih pajtaša; naprosto znaju da će nam međuvreme smrsiti konce i da niko od nas neće doživeti 2043. Ali, jbg, ni to ne upali.

Kad ste pročitali „zamrznuti konflikt“, garantovano ste pomislili da mislim na Kosovo. Ako ste tako pomislili, znajte da ste polovično bili u pravu. Kao Krle22. Jesam ja mislio na Kosovo, ali naša današnja kolumna je posvećena nečem drugom, konkretni štetama po istoriju i život koje nastaju u situacijama kad se - iz ovog ili onog razloga - zamrzivači i konflikti „odmrznu“.

Evo, recimo, nedavno se - pretpostavljam zbog kvara na Visokim Vezama - abruptno odmrznuo odavno zamrznuti konflikt interesa na nacionalnom televizoru RTS. Slično glavnom zamrznutom konfliktu, Kosovu, RTS je formalno pravno bio naše opštenarodno „pravo da znamo sve“, ali se RTS - kao i Kosovo - u jednom momentu otcepio od naroda i nepristrasnog izveštavanja, tako da su oni koji su imali stomak da gledaju njegove programe mogli da saznaju samo ono što je RTS-ov menadžmenta smatrao da je potrebno znati.

S druge strane, da bi sačuvao makar deo obraza (koji, ruku na srce, nikad nije imao), RTS ni izdaleka nije zadovoljavao Visoke Standarde pristrasog i neobjektivnog izveštavanja. Pravi zamrznuti konflikt. Nit smrdi, nit miriše, a svi nezadovoljni.

Međutim, pre neki dan predsednik UO RTS Klanšček javnosti je podastro dokaze o teškim TV muljavinama. Obelodanio je da RTS proizvodi neki beznačajan procenat programa, a da manjak nadomešćuje kupovinom programa drugih produkcija koje - pazi sad - prave RTS-ovi zaposlenici.

Kako je na to reagovao generalni Bujke, koji je sam po sebi jedan zamrznuti konflikt? Pribegao je istoj taktici kao i prigodom vađenja trnja iz basnoslovno skupe midže humanitarne i estetske katastrofe od serije „Stefan Nemanja“. Tada je rekao: „Koješta, to je odlična serija“. I tada je stvar „legla“. Onomad je rekao: „Koješta, to su klevete i laži.“ Čisto sumnjam da će sada stvar tek tako leći.

Istovremeno se po čaršiji i mahalama pronela vest da je za novog šefa RTS viđena - i da će u tu svrhu biti odmrznuta - Ljilja Smajlovićka, stručna saradnica TV RT Balkan. Smajlovićka je odlučno demantovala glasinu. Lično mislim da „varuje“. Videćemo, uostalom.