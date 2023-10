IVAN MILETIĆ: Vrata pakla

Oktobar 2023, Izrael. U osvit pedesete godišnjice Jom kipur rata, 7. oktobra 2023, neposredno pred svanuće, u toku je Supernova, muzički festival mladih ljudi, koji su došli u Izrael iz celog sveta kako bi proslavili jevrejski praznik Sukot. Praznik posvećen kraju žetve, veliki jevrejski praznik koji se proslavlja sedam dana i koji okuplja hodočasnike iz celog sveta na mestu Solomonovog hrama. U okolnim kibucima, blizu ograde koja razdvaja Gazu od Izraela, ljudi su bezbrižno spavali u svojim kućama. Iznenada su se oglasile sirene za uzbunu.

Borci Hamasa su nakon dugotrajne pripreme krenuli u izvršenje svog zadatka. Za njima su krenuli i borci Islamskog džihada. Počeo je gerilski napad na Izrael s mora, kopna i iz vazduha. Masovni raketni napad, sa preko tri hiljade projektila odjednom, uspeo je da optereti i probije odbranu sistema protivvazdušne odbrane Čelična kupola, a pogođen je i glavni grad Tel Aviv. Upotrebom dronova, koji su izbacivali kumulativne minobacačke granate, prekinuto je napajanje strujom automatizovanih borbenih stanica, sistema zaštite barijere između Gaze i Izraela. U isto vreme aktivirani su i sistemi elektronskog ometanja, kojima su onesposobljeni sistemi prenosa podataka, sistemi zaštite i osmatranja barijere između Gaze i Izraela. Nakon svega je usledio napad na barijeru i kopnene prelaze između Gaze i Izraela, kao i zauzimanje kontrolnih punktova i vojnih baza u prvoj liniji odbrane Izraela.

Uporedo sa ovim, usledio je pokušaj pomorskog iskrcavanja, gumenim čamcima, na plaže kod Aškelona, kao i vazdušno iskrcavanje boraca preko barijere razdvajanja, upotrebom paraglajdera. Sve je podsećalo na scene iz filma „Ratovi zvezda“ i „Dan nezavisnosti“, u kojima neko tehnološki manje razvijen pokušava da doskoči tehnološki daleko nadmoćnijem neprijatelju. Kako vreme prolazi, saznajemo da je Hamas u napadu na Izrael koristio i tehnologiju iz vremena Prvog svetskog rata za komunikaciju i koordinaciju svojih borbenih aktivnosti (induktivne kablovske telefone). Do nas su počeli da pristižu, putem društvenih mreža, snimci tenkova koji gore, vojnih baza koje su okupirane sa sve oklopnim vozilima, snimci ubijenih i zarobljenih izraelskih vojnika, kao i snimci dronova kojima se uništava vojna tehnika za koju se verovalo da je neprobojna i nepobediva. Bilo je jasno da je Hamas mislio i na psihološki deo ratovanja, te da je dobro vodio računa da njegovi borci snime sve svoje akcije tog dana.

Ono što ostaje velika nepoznanica jeste kako je moguće da je vojska za koju se smatra da je najspremnija za ratovanje doživela ovakav taktički poraz u jednom danu i kako su službe za koje se smatra da su najbolje propustile da vide ovako nešto u pripremi, praktično ispred nosa. Odgovor za ovo je teško dati ovako brzo i neposredno nakon događaja, ali naznake su vrlo jasne.

Da bi se ovako nešto shvatilo, treba pogledati u dubinu pozadine tehnološkog razvoja izraelskog vojnoindustrijskog kompleksa. Izrael je, kao i ostale zemlje, u poslednjih nekoliko godina investirao mnogo u interoperabilnost sa SAD kao nosiocem savremene, četvrte industrijske revolucije, te samim tim podigao sebe na vrh tehnološke lestvice savremenog sveta. Kompanije iz vojnoindustrijskog kompleksa Izraela postale su glavni integrator savremenih digitalnih tehnologija u mnogim razvijenim zemljama, poput Kanade, Australije i Britanije. Korisnici njihovih usluga su čak i režimi širom arapskog sveta. U digitalnom svetu skoro da im nema ravnog, izuzev pojedinih američkih, britanskih ili francuskih kompanija. U tom svetlu, u potpunosti su napustili analognu tehnologiju, ugasili G2 mrežu i onemogućili telefoniju koja ne koristi internet za prenos podataka. Ovo je dovelo i do kompletne prekvalifikacije njihove radne snage u oblasti telekomunikacija. Jednostavno, sve što nije digitalno nije u upotrebi. Njihove kompanije su čak savladale i tehnologiju transformacije i digitalizacije starih analognih vojnih platformi, poput digitalizacije lovačke avijacije u platformi MIG-21. Ulaskom flote višenamenskih aviona F-35 u sastav izraelskog ratnog vazduhoplovstva, celokupno vazduhoplovstvo, i s njim i odbrambene snage Izraela, podignute su u rang pete generacije. Sve to je dovelo do toga da je tehnološki raskorak između Izraela i Pojasa Gaze postao tehnološka provalija, koja je toliko duboka i nepremostiva da se u širini te provalije ne vidi jasno šta se sa druge strane dešava.

Surovost boraca Hamasa je bila biblijskih razmera. Ubijani su mladi ljudi i deca, pojedinačno i masovno, tela ubijenih su spaljivana, odsecane su glave pojedinim žrtvama bez obzira na godište i pol, ljudi su odvedeni u grupama na pojedine lokacije i potom ubijeni eksplozivnim napravama. Na ovakav brutalan način ubijeno je preko 1.700 Izraelaca. Takođe, više od 220 je oteto i odvedeni su kao taoci u Pojas Gaze, gde se s njima javno paradiralo pred kamerama. Osvanuli su snimci mladih žena koje su bile u nesvesnom stanju ili oblivene krvlju. Sve ovo je izazvalo bes Izraelaca i pokrenulo njihovu želju za osvetom, takođe biblijskih razmera. Došlo je do besomučnog, razornog bombardovanja Pojasa Gaze u potrazi za podzemnim skrovištima Hamasa, a već je poginulo pet hiljada palestinskih civila, u velikom broju dece.

Pred nama se svakodnevno vodi rat koji podseća na zvezdane ratove u kojima imperija uzvraća udarac, nakon prvobitnog udara koji su joj naneli džedaji. U filmu „Ratovi zvezda“ postoji, kao i u ovom ratu Izraela i Gaze, biblijska nit o vrlo bliskoj, skoro rodbinskoj povezanosti glavnih aktera koji međusobno ratuju, u ovom slučaju dva naroda - Izraelaca i Palestinaca. Vezu oličenu u biblijskoj priči o deci Avramovoj od dve različite njegove žene - Hagare, koja je rodila sina Išmaela, i Sare, koje je rodila Isaka. Po biblijskom predanju, potomci Išmaelovi su Arapi, a potomci Isakovi Jevreji. Dva naroda sa istim poreklom po ocu koja sada ne mogu da žive zajedno, već samo u okviru obećanog rešenja, dve odvojene države - Izraela i Palestine, što im je obećao strani, tada imperijalni svet u nestajanju.

Upravo tu i leži koren ovolike mržnje između dva bliska naroda, Arapa i Jevreja, koji dele isti koren, istu zemlju, istu civilizacijsku osnovu, zapisanu u Starom zavetu. Nažalost, jedino što i dalje spaja i staru i novu civilizacijsku osnovu ova dva naroda, a što je zapisano u svetim knjigama nastalim posle Starog zaveta, jeste postojanje pakla. Njegova vrata je otvorio Hamas tog 7. oktobra 2023. godine, a kako je tada rekao jedan od izraelskih generala zadužen za koordinaciju državnih aktivnosti na teritorijama, general-major Gasan Aljan, u svom postu na društvenim mrežama:

„Želim da kažem jednu stvar: Hamas je otvorio vrata pakla u Pojasu Gaze, Hamas je doneo tu odluku i Hamas će snositi odgovornost i platiti za svoje odluke.“