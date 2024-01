VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Nerazumno reagovanje

Odmah po završetku izbora kandidovao sam temu neophodnosti dijaloga vlasti i opozicije, bez obzira na to što je stranka kojoj pripadam kao okosnica koalicije „Srbija ne sme da stane“ odnela ubedljivu pobedu na izborima. Mogao sam mirne duše da stanem po strani i da kažem kako me briga za poraženu opoziciju, te da je sa njima svaki dijalog isključen jer im je narod rekao šta o njima misli, i to na izborima koje su oni tražili. Međutim, odgovoran sam čovek i uvažavam činjenicu da je oko 1,4 miliona birača glasalo protiv vlasti. Bio bih apsolutni kreten ako bih rekao da me baš briga za te ljude.

Reakcije opozicionih pristalica, kao i njihovih političara i analitičara, u najmanju ruku su da se čovek zaprepasti. One se kreću od toga da mi je Vučić rekao da im namerno bacam rovca, do toga da s nama nema šta da se razgovara. Prosto da čovek ne poveruje. Uzgred, ta priča da mi je Vučić nešto rekao da uradim ili da Vučić kroz mene progovara, to je posebno užasno, jer oni tretiraju ljude i svakog ko je sa strane kojoj ja pripadam kao na ljude koji nemaju mišljenje. Valjda su i sami takvi, te nikako ne mogu da prihvate činjenicu da neko nešto može i sam da inicira. Makar sam pokušao, potrudio se da pokrenem inicijativu, no plašim se da za nju nema razumevanja. Zapravo, vidim da druga strana ne želi tako nešto da uspe, jer njima je cilj da žive u njihovom balonu, u koji ne sme da uđe ni crv sumnje koji bi eventualno ukazao da nisu u pravu za ono što tvrde.

Da se razumemo, neodgovornih ima sa obe strane, jer valjda je i jednima i drugima lakše da žive ušančeni u rovovima i da nikada ne pokušaju ni za mrvu da se približe jedni drugima i da razgovaraju. Lično, ne želim da živim u takvom okruženju. Meni niko iz opozicije nije neprijatelj, niti će ikada biti, pa taman oni mene doživljavali kao najgoreg neprijatelja. Taman me i najgore vređali, uvek ću to shvatiti da je vlast dužna više da trpi. Samo nikako ne mogu da razumem njihovo odbijanje da se razgovara. Kao da žele da stvore podeljeno društvo, gde se komšije mrze i ne razgovaraju samo zato što drugačije misle. U tom filmu lično nikada neću učestvovati. Uvek ću biti za žestoku polemiku, ali da se mrzimo, u tome nema sile da budem akter. Mrzite vi mene koliko hoćete, to o vama govori, ja ću vama paliti sveću za zdravlje i pomoliću se za vas i vaše zdravlje.

Uostalom, ako već ide ta tvrdnja kako Vučić kroz mene progovara, što je, ponoviću, najgori idiotizam, pa zar niste srećni što predsednik države želi da vas pozove i da se razgovara o nečemu što vam smeta? Smetaju vam izborna pravila? Super, dođite i kažite šta hoćete da menjate. Uzgred, sadašnja pravila ste vi definisali sa evropskim poslanicima. Mi smo ih čak nevoljno usvajali, ali ona su plod vaših želja, tako da nam nikako nije jasno zašto kritikujete ono što ste sami napravili. No, eto i to možete da nam objasnite ako hoćete da razgovarate.

Smeta vam odnos u medijima i smatrate da je neravnopravan? Nemamo ništa protiv, dođite da razgovarate, samo budite iskreni i sami kažite da vi na Pink, Hepi, pa i na Prvu televiziju ne želite da dolazite.