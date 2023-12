VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Vreme je da se kaže DOSTA!

Pre izbora upozoravali smo da koaliciju "Srbija protiv nasilja" izbori uopšte ne zanimaju. Svima nama koji smo izginuli u toj kampanji bilo je očigledno da oni u kampanji ne rade ama baš ništa i da su se oslonili na sistem "ako prođe, prođe", odnosno rezultat ako bude tesan, pogodniji je za preuzimanje vlasti. U slučaju drastičnog poraza, koji se inače i dogodio, neće priznati rezultat. Izbori su im samo bili paravan za pripremu obojene revolucije, koju su temeljito spremali tokom čitave kampanje. Ono što im je pošlo po zlu je činjenica da su na izborima doživeli neočekivani nokaut, što im je poremetilo reakciju. Imali su krajnje nerealna očekivanja koja su ih dovela u mat-poziciju i sada uz želju da revolucionarnim putem dođu do fotelja, ujedno i biju i političku bitku na život i smrt. Svesni da ako budu poraženi, više nemaju šta da traže u politici, a to znači da gube plate i egzistenciju, a neki i apsolutni kredibilitet, odlučili su se da idu na sve ili ništa po cenu izazivanja građanskih nemira i sukoba. Vreme je da se kaže - DOSTA!

Gospodo, odnosno drugarice i drugovi, tražili ste izbore, dobili ste izbore. Tražili ste i veću izlaznost, bila je nikad veća. Izgubili ste po ko zna koji put, jer nikakvu politiku niste ponudili. Znali smo da nemate stida i da nikada nećete čestitati, jer ste generalno nemoralni i nečasni ljudi. Nije ni važno, jer do vašeg čestitanja nam nije ni stalo. No, stalo nam je do mira u državi. Stalo nam je da komšija ne udari na komšiju. Da Srbin ne udari na Srbina. Vama je baš to cilj, jer ste u proteklih pola godine od one jezive tragedije u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" primenili sve moguće gadosti. Optuživali ste nas da smo krivi za smrt dece u školi, koristili ste tragediju na najbestidniji način za vaše političke ciljeve, iznosili najgore gadosti o nama i sve to vam nije uspelo. Izgubili ste, i to drastično. Izmislili ste krađu na izborima, jer dobro znate da nikakve krađe nije bilo. Danima lažete putem medija o nečemu što se nije dogodilo, a da i sami kažete da vam dokazi nisu potrebni. Bitno je sipati nemilice laži i podbunjivati narod.

Bez blama ste predstavnicima međunarodnih posmatrača u oči rekli pre izbora da rezultate nećete priznati. Znali ste da gubite i da vas narod neće, a onda ste doneli odluku da tom istom narodu upropastite praznike i život. Svima je jasno da ćete blokirati ulice, da ćete u subotu pokušati da upadate u institucije, da ćete terati turiste iz Beograda tako što ćete izazivati nasilje. Angažovali ste lažne studente, a zapravo anarho-komunističke aktiviste ekstremističkog pokreta ANTIFA da prave haos. Krijete se iza javnih ličnosti, jer vaše odvratne face narod neće da gleda.

Pozivali ste na haos ispred Skupštine grada i huškali ste devojke i mladiće da razbijaju Stari dvor, ali kada je došlo do hapšenja, vaše zadnjice ste elegantno izmakli. Vi ste najgori ološ i talog koji je ova zemlja imala. Elem, pobedu vam nećemo dati. To da nas na tako brutalan način, nasiljem na ulici, pokušate da pokradete i na silu da do vlasti dođete, taj film nećete gledati. Na vreme vas upozoravamo da to i ne pokušavate. Trpimo vas ko zna koliko vremena unazad i možda je došlo caru do duvara. To od vas zavisi. Niko vam nikakve proteste ne brani, ali na pokušaj revolucije nemojte ni da pomislite. Ovog puta vrlo lako možete da se suočite s narodnim gnevom zbog pokušaja nasilnog prekrajanja izborne volje. Nećemo vam dozvoliti da premlaćujete ljude, da upadate u institucije, da palite Skupštinu, televiziju, niti bilo šta od narodne imovine. Jednom rečju, Majdan u Beogradu nećete gledati i zaista se ne šalimo kada ovo kažemo. Što pre to shvatite, bolje po vas.

Živela Srbija!