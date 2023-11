VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Čemu panika?

Reče predsednik Srbije gostujući na Pinku da je jedna od opozicionih prvih violina Đorđe Miketić ljudska sramota i da Miketić veoma dobro zna zašto je tako.

Uvređeni Miketić, želeći da se odbrani, očito neiskusno, pustio je po društvenim mrežama navodnu poruku koju je dobio s nekog telefonskog broja u kojoj je priložena nekakva fotografija njegovog zanosa s nekom crnkom, uz njegov komentar kako mu je pre nekoliko meseci navodno iz stana ukraden laptop i da je to učinila neka služba, te da je on to prijavio i da ima službenu belešku te prijave. Službenu belešku još niko video nije, a priznajem da mi pomalo čudno deluje da bi BIA upadala u stan tamo nekog nebitnog Miketića i uzimala mu laptop, no valjda je čovek umislio da je nešto mnogo bitan, pa neka mu bude.

No, bez obzira na to šta se dogodilo, ostaje enigma zašto je Miketić tako panično reagovao i počeo tako naprasno da se pravda. Čitava priča je prilično dobila na težini, zavladala je ozbiljna misterija šta je to Miketića tako pogodilo, pa će verovatno sve ovo imati neki nastavak, koga se, po svemu sudeći, Miketić ozbiljno pribojava, jer bi mogao izgleda da naruši njegovu političku karijeru, a verovatno i da nanese ozbiljnu sramotu privatnoj listi Dragana Šolaka i Dragana Đilasa čiji je on deo. Čak se i BIA oglasila da demantuje Miketićeve navode, naveli su decidirano da on nije predmet nikakve obrade, ali su i naglasili da je fotografija koju je objavio očito deo nekog dužeg snimka pa su ga pozvali da kaže ko je autor snimka i šta je sadržina tog snimka. Zato, hajde malo da se pozabavimo fotografijom koju je Miketić obelodanio. Dakle, tamo se vidi kako je on u prisnom odnosu s nekom crnkom, što bi mnogi rekli - pa dobro, ništa strašno, vole se ljudi i vode ljubav.

Iskren da budem, nikada mi nije bilo jasno zašto ljudi imaju potrebu da snimaju svoje seksualne odnose, ali dobro, očito da postoji neka potreba za egzibicionizmom. Ono što jeste očigledno je činjenica da se radi o snimku, a da je fotografija koju je Miketić objavio da mu je kao fol stigla u poruci zapravo skrinšot tog snimka. Takođe, jasno se vidi da Miketić nije radio selfi, već da je autor snimka neko treće lice, jer malo je verovatno da je fiksirao kameru da bi snimao seksualni odnos. Tu već sada ulazimo dublje u čitavu misteriju, jer se otvara tema ko je to treće lice koje učestvuje u kompletnoj seansi, a što sve otvara dublje temu Miketićevih sklonosti u vezi sa seksom. U tako nešto zaista ne bih želeo da ulazim, jer čovek možda ima razne fetiše, a iskren da budem, snimak nisam video.

Kako god, ponovo je misterija šta je to Miketića tako uspaničilo, a postoji na tom snimku.

Očigledno nije u pitanju samo snimak seksa, jer da jeste, Miketić bi čak u jednom delu javnosti ispao i ozbiljan baja, dobio bi na popularnosti i verujem da ga ne bi preterano poremetilo to što bi kompletan auditorijum video. Izgleda da je snimak, sudeći po njegovoj reakciji, satkan od sadržaja koji zaista potvrđuje ono što je predsednik države rekao u emisiji na Pinku, a to je da je Miketić istinska ljudska sramota. Da li će se ikada saznati kakvu tajnu taj snimak krije, zaista ne znam. No, nemam nikakvu dilemu da Miketića ozbiljno boli glava od tog snimka, a još više se glava od bolova raspada Šolaku i Đilasu, jer se neke stvari ne mogu opravdati koliko god se upinjao da ih opravdaš. Verujem da bi Šolak i Đilas najradije, da mogu, Miketića odstranili s liste, ali sada je kasno.