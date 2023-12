VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Upozorenje

Dođosmo do završnice predizborne kampanje, koja je po mom sudu bila sve osim političke borbe. Verujte da je taj sud više nego kompetentan jer vam se obraća osoba koja je tokom ove kampanje imala više od 170 nastupa u lokalnim medijima i koja je obišla bukvalno celu Srbiju i svuda i na svakom mestu razgovarala s narodom. Dakle, Srbiju sam skenirao i sagledao kao nikada do sada i bez ikakvog ustručavanja, sa gotovo stoodstotnom preciznošću, mogao bih da prognoziram ishod izbora, tj. njihov rezultat. Ipak, prognoze ostavljam za kladionicu, ali ocenu kampanje i davanja više nego jasnog upozorenja građanima o eventualnim neželjenim scenarijima osećam potrebu da pružim. Jedno s drugim je veoma povezano.

Kampanju je praktično vodila isključivo koalicija „Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane“. Njeni aktivisti razleteli su se po terenu, bukvalno pokucali na vrata svakog domaćinstva, razgovarali s ljudima, predočavali rezultate svega do sada urađenog i svega što će se ubuduće raditi, trpeli i kritike tamo gde je za kritiku bilo mesta, no ako ćemo davati ocenu njihovog aktivizma u ovoj kampanji, to je čista petica. Školski primer one domaćinske, pešačke kampanje, u kojoj se obraćaš svakom čoveku, ulaziš u svaki zaselak, ljudi te vide, razgovaraš s njima i nema nikakve dileme da će to doneti, gotovo s najvećom mogućom izvesnošću se to može reći, veoma povoljan rezultat za tu koaliciju.

Nasuprot listi „Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane“ navodno najveći konkurent, Šolak-Đilas lista „Srbija protiv nasilja“, u ovoj kampanji na terenu bila je apsolutno neprimetna. Sve resurse uložili su u medijsku negativnu kampanju prema glavnom konkurentu, kao i u aktivizam na društvenim mrežama, ali na samom terenu, čak i u Beogradu, gde računaju navodno na solidan rezultat, bili su nevidljivi. Sedeti u kafiću i pisati postove na nekadašnjem Tviteru nije dovoljno za pozitivan izborni ishod. Otud logično pitanje - šta je zapravo cilj Šolakove i Đilasove liste na ovim izborima? Dotična gospoda već danima izmišlja priču o nekakvim fantomskim biračima, svesni da ne postoje i da na izbornom mestu može da glasa samo osoba koja sa sobom ponese identifikacioni dokument pomoću kog nesumnjivo možete da utvrdite njen identitet. Takođe, tu je i sprej koji vas obeleži za taj dan i ne postoji ni promil šanse da više puta glasate. Na kraju svega, pa na samom biračkom mestu opozicija ima daleko više članova biračkog odbora. Ipak, bez obzira što i sami to znaju, oni namerno plasiraju laži o tome da će doći do navodne krađe na izborima, jer očito u glavi imaju neke druge scenarije. Oni su apsolutno svesni, jer čitaju ista istraživanja kao i mi, da na izborima nemaju šta da traže i da je poraz neminovan. No, ovo im ostaje kao poslednja nada i na meni je da kao osoba koja je kompletnu kampanju pešački sprovela i skenirala Srbiju da upozorim šta će oni pokušati da urade. Voleo bih da ih ovo što unapred upozoravam javnost o njihovim planovima odvrati od tog scenarija. Najvažnije je da izbori proteknu mirno i da se posle njih pruži ruka pobedniku, jer Srbija ne sme da bude zemlja podela, već zemlja ujedinjenja. Zato ih molim da ne prave ludorije koje su planirali, već da se časno bore i prihvate rezultat kakav god da bude, jer volja naroda je volja Boga.

Srećni vam izbori.