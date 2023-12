VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Tradicionalne vrednosti

Naljutio se ozbiljno Boško Obradović zato što sam javno postavio pitanje da li on, kao i kompletna lažna patriotska opozicija ostaju pri stavu da će posle izbora, ukoliko im se po rezultatu ukaže prilika, ući u koaliciju sa Đorđem Miketićem u Beogradu. Podsećanja radi, Đorđe Miketić je kandidat za odbornika Šolak-Đilas biznis-koalicije za gradsku skupštinu u Beogradu i eventualna saradnja posle izbora na gradskom nivou između Dveri, Zavetnika, Novog DSS i POKS sa Šolak-Đilas listom podrazumeva da se i sa Miketićem uđe u saradnju. Dodatno, zanimljivo je da niko od navodno velikih vernika i tradicionalista nije izneo jednu reč osude na Miketićevo ponašanje, već umesto toga ističu besmislene argumente kako je to njegov privatni život i još dodaju na svakom koraku kako će sa listom na kojoj je on sarađivati.

Razumem da Miketić ne može pravno sada da bude udaljen sa liste, jer je lista proglašena, ali taj čovek će postati gradski odbornik. Nismo čuli od njegovih saboraca sa liste da se posle izbora neće baviti dalje javnim poslom, već samo da do kraja kampanje neće biti u kampanji.

Čekajte, da li to onda znači da će posle izbora on zgrabiti možda neku gradsku funkciju ukoliko bi se Đilas-Šolak biznis-lista domogla vlasti u Beogradu? Da li Boško Obradović i Miloš Jovanović pristaju da neko ko konzumira prostitutke i kokain može da upravlja možda nekim gradskim sekretarijatom? Zamislite, recimo, da se za Miketićev poročni život nije saznalo i da je, recimo, takav tip postavljen da vodi gradski sekretarijat koji je zadužen za vrtiće i škole. Zamislite da takav utiče sa neke bitne pozicije na politiku prema mladima. Šta bi im takav čovek ponudio? Opasnost da se takav domogne neke važne funkcije još uvek postoji, posebno ako Šolak-Đilas biznis-lista sa sve ovim lažnim patriotama uspe da se domogne većine u gradskoj skupštini, pa je shodno tome bilo i upućeno moje pitanje prema tobože velikim vernicima i tradicionalistima - da li vi, gospodo, želite sa takvim tipom da pravite koaliciju?

Da ne bude da nešto posebno morališem, jer nisam osoba koja će se praviti blesava pa da kažem da niko ko je uz vlast ili je u samoj vlasti ne radi slične gluposti kao Miketić, želim da istaknem da bih u svakoj prilici kada bi se neki sličan snimak pojavio, a da je na njemu neko iz moje stranke, žestoko to osudio i tražio da takav odmah bezuslovno podnese ostavku. Tražio bih i da bude priveden, pa da ga nadležni ispitaju od koga je kupio kokain, kao i ko je makro ko mu ugovara prodavačice ljubavi, jer sve je to zakonom definisano kao krivično delo i mora da se sankcioniše. Nisam čuo ni reč od Boška Obradovića niti od Miloša Jovanovića da bi nadležni trebalo da reaguju i da ispitaju Miketića na te okolnosti. U svakom slučaju, svaki pristanak na saradnju sa takvom listom i takvim čovekom pokazatelj je da kod Boška Obradovića, Miloša Jovanovića i svih njihovih saboraca ne postoji ni promil bilo kakvog poštovanja tradicionalnih vrednosti, jer osnovno kod svakog Srbina je porodica, koja je temelj čitavog društva. Ne bih rekao da šmrkanje kokaina i plaćanje seksualnih usluga imaju bilo kakve veze sa porodičnim i tradicionalnim vrednostima srpskog društva.