(FOTO) POSLUŠALA JE SVOJ INSTIKT I NIJE SE POKAJALA: Jurila pokemone, a pronašla svog izgubljenog dedu!

Homer Haurd je pronađen čak u drugoj državi kada se Alison Hajns našla u pravo vreme u parku u Kovingtonu, u Kentakiju.

Ona je, kako kaže, krenula u park po "svoju dnevnu dozu" pokemona - lokacija u pravom životu na kojoj se nalaze virtualni "poeni" za video igru koja je zaludela čitav svet 2016. godine.

Ali u petak, umesto na pokemona, Alison je naišla na starijeg čoveka koji je izgledao kao da mu je potrebna pomoć. Prošla je kolima pored čoveka koji je mahnuo svojim mornaričkim kačketom. Alison je i sama mornarički veteran.

"Kada sam zašla iza ugla, svaki delić mene kao da je govorio 'vrati se, okreni auto i proveri ga'. tako sam i uradila" rekla je Alison.

Prišla je čoveku i obratila mu se. On joj je rekao svoje ime, ali je bio veoma iznenađen kada mu je rekla da nije u svoj državi.

"Da li znate da ste u Kentakiju?" pitala ga je.

Mejnvil je skoro 50 kilometara severoistočno od njegovog grada, i još nije jasno kako je Hauard uspeo da dođe tako daleko za 24 sata, od kad su njegove ćerke prijavile njegov nestanak.

"Svašta mi je prolazilo kroz glavu, nisam nikako mogla da zaustavim crne misli. Nadala sam se i molila da neke vesti o njemu čujemo" rekla je jedna od njegovih ćerki.

Već u petak uveče, Haurd je bio ponovo sa svojom porodicom u svojoj kući, a Alison se nada da će uskoro moći da ga odvede na večeru.

"Najzahvalnija sam pokemonima. Bože, to je dokaz da je ovo zapravo društvena igra. Ono što volim kod nje je to što me vraća među ljude, a danas sam zbog nje nekom spasila život" rekla je ona.

