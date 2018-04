(VIDEO) SLEDE DECENIJE PROPASTI ČOVEČANSTVA: Britanski stručnjak predvideo kada će roboti preuzeti svet!

To je izazvalo široko rasprostranjenu paniku da že svet postai pakao za nezaposlene, jer su mašine jeftinije i mogu raditi da rade duže bez odnora.

A sada britanski pisac dr Ien Pirson predviđa da će broj robota na Zemlji porasti na 9,4 milijarde do 2048. godine.

Futurolog kaže da će roboti do tog trenutka postati "emocionalno inteligentni".

Njegova predviđanja su zasnovana na pretpostavci da će broj robota porasti za petinu svake godine. Ako bi se taj tempo ubrzao broj roborta bi nadmašio broj ljudi još 2033. godine.

Studija u kojoj je učestvovalo 2.000 Britanaca otkrila je da se 71 odsto plaši uspona inteligentnih robota u društvu i skoro šest od 10 anketiranih robotima vide u robotima neku vrstu pretnji za budućnost čovečanstva.

Više od polovine anketiranih takođe je reklo da veruju da naučnici neće moći da kontrolišu uspon veštačke inteligencije.

"Danas je globalna populacija robota verovatno oko 57 miliona. To će brzo rasti u doglednoj budućnosti i do 2048. roboti će preći broj ljudi", kaže Pirson. Ako se prihvati ubrzanje tržišta, po njegovim rečima to bi se moglo dogoditi već 2033. godine.

Do 2028. godine, neki od tih robota bi već mogli da imaju istinske emocije i da daju adekvatne odgovore.

Studija je takođe pokazala da se 43 odsto ljudi plaši da će roboti preuzeti kontrolu nad društvom, dok se 37 odsto plaši da robot može da postane inteligentniji od ljudi.

Štaviše, 25 odsto ispitanika reklo je da se plaši da možda neće moći da razlikuje robote i ljude, a 16 odsto se plaši mogućnosti da ljudi mogu imati veze sa robotima.

Kurir.rs/Daily star

Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir